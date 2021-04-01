Футбольного судью посадили в тюрьму после скандальных пенальти
Футбольного судью Срджана Обрадовича приговорили к 15 месяцам тюрьмы по обвинению в коррупции. Об этом сообщает The Sun.
Футбольного судью Срджана Обрадовича приговорили к 15 месяцам тюрьмы по обвинению в коррупции. Об этом сообщает The Sun.
Антикоррупционный департамент Высшего суда Сербии наказал арбитра за его действия трехлетней давности. На слушании дела присутствовал и один из футболистов, участвовавший в скандальном матче.
Обрадович обслуживал матч