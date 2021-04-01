Футбольного судью посадили в тюрьму после скандальных пенальти

Антикоррупционный департамент Высшего суда Сербии наказал арбитра за его действия трехлетней давности. На слушании дела присутствовал и один из футболистов, участвовавший в скандальном матче.

Помимо тюремного заключения Обрадович столкнулся и с отстранением от футбола на десять лет. Таким образом, рефери наказали за два скандальных пенальти в матче 2018 года.