«Ливерпуль» вошел в пятерку лидеров Премьер-лиги, которые больше всего тратили на агентские услуги в течение 12 месяцев

«Ливерпуль» потратил 21 миллион фунтов стерлингов на гонорары агентов за последние 12 месяцев, став четвертым по величине среди всех клубов Премьер-лиги.

Только «Челси» (35 миллионов фунтов стерлингов), «Манчестер Сити» (30 миллионов фунтов стерлингов) и «Манчестер Юнайтед» (29 миллионов фунтов стерлингов) в конечном итоге заплатили больше денег агентам и зарегистрированным посредникам за последний год, чем «красные».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--fa3320d1b3ed1fc3c68b { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--fa3320d1b3ed1fc3c68b { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--fa3320d1b3ed1fc3c68b" data-vnd="fa3320d1b3ed1fc3c68b" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fa3320d1b3ed1fc3c68b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тоттенхэм Хотспур» (16 миллионов фунтов стерлингов) замыкает пятерку лучших после того, как за последний год потратил огромную сумму на новые контракты. За последние 12 месяцев «Ливерпуль» подписал контракт с Диогу Жотой, Тиаго Алькантарой, Костасом Цимикасом и Беном Дэвисом, а Озан Кабак прибыл в аренду.

Команда Челси

Полная таблица денежных выплат, выплачиваемых клубами PL агентам:

1. «Челси» — 35 миллионов фунтов стерлингов.

2. «Манчестер Сити» — 30 миллионов фунтов стерлингов.

3. «Манчестер Юнайтед» — 29 миллионов фунтов стерлингов.

4. «Ливерпуль» — 21 миллион фунтов стерлингов.

5. «Тоттенхэм Хотспур» — 16 миллионов фунтов стерлингов.

6. «Арсенал» — 16 миллионов фунтов стерлингов.

7. «Эвертон» — 14 миллионов фунтов стерлингов.

8. «Вулверхэмптон» — 12 миллионов фунтов стерлингов.

9. «Лестер Сити» — 12 миллионов фунтов стерлингов.

10. «Ньюкасл Юнайтед» — 11 миллионов фунтов стерлингов.

11. «Вест Хэм Юнайтед» — 9 миллионов фунтов стерлингов.

12. «Фулхэм» — 9 миллионов фунтов стерлингов.

13. «Астон Вилла» — 8 миллионов фунтов стерлингов.

14. «Брайтон» — 7 миллионов фунтов стерлингов.

15. «Шеффилд Юнайтед» — 7 миллионов фунтов стерлингов.

16. «Лидс Юнайтед» — 7 миллионов фунтов стерлингов.

17. «Саутгемптон» — 6 миллионов фунтов стерлингов.

18. «Кристал Пэлас» — 6 миллионов фунтов стерлингов.

19. «Бернли» — 4 миллиона фунтов стерлингов.

20. «Вест Бромвич» — 4 миллиона фунтов стерлингов.