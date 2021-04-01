Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Сан-Марино
Албания
02
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Англия
Польша
21
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Андорра
Венгрия
14
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Шотландия
Фарерские острова
40
Футбол. Первый дивизион
2.04
Краснодар-2
Чертаново
Футбол. Зарубежный
2.04
Леванте
Уэска
Все события
Фоторепортажи
10Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
21:16 (мск), источник: Sports.Ru

«Ливерпуль» вошел в пятерку лидеров Премьер-лиги, которые больше всего тратили на агентские услуги в течение 12 месяцев

Только три клуба заплатили посредникам больше.

Наверх
Источник: AP 2020

«Ливерпуль» потратил 21 миллион фунтов стерлингов на гонорары агентов за последние 12 месяцев, став четвертым по величине среди всех клубов Премьер-лиги.

Только «Челси» (35 миллионов фунтов стерлингов), «Манчестер Сити» (30 миллионов фунтов стерлингов) и «Манчестер Юнайтед» (29 миллионов фунтов стерлингов) в конечном итоге заплатили больше денег агентам и зарегистрированным посредникам за последний год, чем «красные».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тоттенхэм Хотспур» (16 миллионов фунтов стерлингов) замыкает пятерку лучших после того, как за последний год потратил огромную сумму на новые контракты. За последние 12 месяцев «Ливерпуль» подписал контракт с Диогу Жотой, Тиаго Алькантарой, Костасом Цимикасом и Беном Дэвисом, а Озан Кабак прибыл в аренду.

Команда
Челси

Полная таблица денежных выплат, выплачиваемых клубами PL агентам:

1. «Челси» — 35 миллионов фунтов стерлингов.

2. «Манчестер Сити» — 30 миллионов фунтов стерлингов.

3. «Манчестер Юнайтед» — 29 миллионов фунтов стерлингов.

4. «Ливерпуль» — 21 миллион фунтов стерлингов.

5. «Тоттенхэм Хотспур» — 16 миллионов фунтов стерлингов.

6. «Арсенал» — 16 миллионов фунтов стерлингов.

7. «Эвертон» — 14 миллионов фунтов стерлингов.

8. «Вулверхэмптон» — 12 миллионов фунтов стерлингов.

9. «Лестер Сити» — 12 миллионов фунтов стерлингов.

10. «Ньюкасл Юнайтед» — 11 миллионов фунтов стерлингов.

11. «Вест Хэм Юнайтед» — 9 миллионов фунтов стерлингов.

12. «Фулхэм» — 9 миллионов фунтов стерлингов.

13. «Астон Вилла» — 8 миллионов фунтов стерлингов.

14. «Брайтон» — 7 миллионов фунтов стерлингов.

15. «Шеффилд Юнайтед» — 7 миллионов фунтов стерлингов.

16. «Лидс Юнайтед» — 7 миллионов фунтов стерлингов.

17. «Саутгемптон» — 6 миллионов фунтов стерлингов.

18. «Кристал Пэлас» — 6 миллионов фунтов стерлингов.

19. «Бернли» — 4 миллиона фунтов стерлингов.

20. «Вест Бромвич» — 4 миллиона фунтов стерлингов.

Артем Сериков

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
В заявке на Евро осталось уточнить одну фигуру — первого вратаря
Клуб НХЛ выставил на драфт отказов российского хоккеиста
Карпин снова обыграет «Спартак»: Топ ставок недели
В федерации бокса готовы организовать бой сына Цзю в России
Футбольного судью посадили в тюрьму после скандальных пенальти
Почему разговорам про джентльменство в Формуле-1 пора на свалку
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь