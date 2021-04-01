Серхио Рамос совершил грубую ошибку, пытаясь издеваться над Лапортой огромным плакатом

Продвигая вторую часть своего документального фильма на Amazon Prime, Серхио Рамос попытался издеваться над Лапортой, установив огромный баннер с изображением самого себя в центре Барселоны с аналогичной надписью на каталонском языке.
Однако создатели баннера Рамоса перепутали свой каталонский язык.
Баннер Рамоса гласил: «Ganes de que em torneu a veure», что переводится как «надеюсь увидеть тебя снова». В то время как правильная надпись на каталонском языке была бы «Ganes que em torneu a veure» — «Надеюсь увидеть вас снова».
Как бы то ни было, капитан «Мадрида» в ближайшее время не увидит «Барсу». В сообщениях, опубликованных в четверг, есть достоверные источники, что 35-летний футболист пропустит Эль-Класико из-за травмы икры.