Серхио Рамос совершил грубую ошибку, пытаясь издеваться над Лапортой огромным плакатом

Продвигая вторую часть своего документального фильма на Amazon Prime, Серхио Рамос попытался издеваться над Лапортой, установив огромный баннер с изображением самого себя в центре Барселоны с аналогичной надписью на каталонском языке.

Однако создатели баннера Рамоса перепутали свой каталонский язык.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--fa3320d1b3ed1fc3c68b { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--fa3320d1b3ed1fc3c68b { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--fa3320d1b3ed1fc3c68b" data-vnd="fa3320d1b3ed1fc3c68b" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fa3320d1b3ed1fc3c68b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Баннер Рамоса гласил: «Ganes de que em torneu a veure», что переводится как «надеюсь увидеть тебя снова». В то время как правильная надпись на каталонском языке была бы «Ganes que em torneu a veure» — «Надеюсь увидеть вас снова».

Как бы то ни было, капитан «Мадрида» в ближайшее время не увидит «Барсу». В сообщениях, опубликованных в четверг, есть достоверные источники, что 35-летний футболист пропустит Эль-Класико из-за травмы икры.