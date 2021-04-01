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21:33 (мск), источник: Sports.Ru

Серхио Рамос совершил грубую ошибку, пытаясь издеваться над Лапортой огромным плакатом

Во время президентских выборов в «Барселоне» в марте президент Жоан Лапорта установил огромные предвыборные плакаты рядом с Сантьяго Бернабеу, на которых было написано: «Надеюсь увидеть вас снова».

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Источник: Reuters

Продвигая вторую часть своего документального фильма на Amazon Prime, Серхио Рамос попытался издеваться над Лапортой, установив огромный баннер с изображением самого себя в центре Барселоны с аналогичной надписью на каталонском языке.

Однако создатели баннера Рамоса перепутали свой каталонский язык.

Во время загрузки произошла ошибка.

Баннер Рамоса гласил: «Ganes de que em torneu a veure», что переводится как «надеюсь увидеть тебя снова». В то время как правильная надпись на каталонском языке была бы «Ganes que em torneu a veure» — «Надеюсь увидеть вас снова».

Как бы то ни было, капитан «Мадрида» в ближайшее время не увидит «Барсу». В сообщениях, опубликованных в четверг, есть достоверные источники, что 35-летний футболист пропустит Эль-Класико из-за травмы икры.

Артем Сериков

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