Бывший футболист «Интера» Гуарин задержан полицией после нападения на родственников

Как сообщает источник, в четверг утром 34-летний футболист приехал в Энвигадo, где расположен дом его родителей, и напал на родственников, которые позже вызвали полицию. BluRadio Colombia опубликовало видео задержания Гуарина, на котором видно, что футболист испачкан в крови. Полиция арестовала спортсмена, в настоящее время он находится в городской больнице под надзором.
Футбольный клуб «Мильонариос», игроком которого в настоящее время является Гуарин, выразил сожаления по поводу инцидента. «Мильонариос» сожалеет о событиях, произошедших сегодня с Фредди Гуарином. Мы будем рядом, чтобы найти возможности оказать профессиональную помощь, которая поможет выйти из этого критического состояния, — говорится в заявлении клуба.
Гуарин стал игроком «Мильонариос» в январе 2021 года, провел за команду семь матчей, в которых забил один гол. Наибольших успехов в карьере он добился, выступая за «Порту», в составе которого становился двукратным чемпионом Португалии, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, а также победителем Лиги Европы. Кроме того, за время своей карьеры он выступал за колумбийский «Энвигадо», аргентинский «Бока Хуниорс», французский «Сент-Этьен», итальянский «Интер», китайский «Шанхай Шэньхуа» и бразильский «Васко да Гама». Также на счету Гуарина 58 матчей за сборную Колумбии.