Бывший футболист «Интера» Гуарин задержан полицией после нападения на родственников

Как сообщает источник, в четверг утром 34-летний футболист приехал в Энвигадo, где расположен дом его родителей, и напал на родственников, которые позже вызвали полицию. BluRadio Colombia опубликовало видео задержания Гуарина, на котором видно, что футболист испачкан в крови. Полиция арестовала спортсмена, в настоящее время он находится в городской больнице под надзором.

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Команда Интер

Футбольный клуб «Мильонариос», игроком которого в настоящее время является Гуарин, выразил сожаления по поводу инцидента. «Мильонариос» сожалеет о событиях, произошедших сегодня с Фредди Гуарином. Мы будем рядом, чтобы найти возможности оказать профессиональную помощь, которая поможет выйти из этого критического состояния, — говорится в заявлении клуба.