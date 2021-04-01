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1 апреля, источник: ТАСС

Бывший футболист «Интера» Гуарин задержан полицией после нападения на родственников

ТАСС, 1 апреля. Бывший полузащитник итальянского футбольного клуба «Интер» и сборной Колумбии Фредди Гуарин задержан полицией после нападения на своих родственников. Об этом сообщает радиостанция BluRadio Colombia.

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Источник: AP 2020

Как сообщает источник, в четверг утром 34-летний футболист приехал в Энвигадo, где расположен дом его родителей, и напал на родственников, которые позже вызвали полицию. BluRadio Colombia опубликовало видео задержания Гуарина, на котором видно, что футболист испачкан в крови. Полиция арестовала спортсмена, в настоящее время он находится в городской больнице под надзором.

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Команда
Интер

Футбольный клуб «Мильонариос», игроком которого в настоящее время является Гуарин, выразил сожаления по поводу инцидента. «Мильонариос» сожалеет о событиях, произошедших сегодня с Фредди Гуарином. Мы будем рядом, чтобы найти возможности оказать профессиональную помощь, которая поможет выйти из этого критического состояния, — говорится в заявлении клуба.

Гуарин стал игроком «Мильонариос» в январе 2021 года, провел за команду семь матчей, в которых забил один гол. Наибольших успехов в карьере он добился, выступая за «Порту», в составе которого становился двукратным чемпионом Португалии, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, а также победителем Лиги Европы. Кроме того, за время своей карьеры он выступал за колумбийский «Энвигадо», аргентинский «Бока Хуниорс», французский «Сент-Этьен», итальянский «Интер», китайский «Шанхай Шэньхуа» и бразильский «Васко да Гама». Также на счету Гуарина 58 матчей за сборную Колумбии.

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