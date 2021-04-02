СМИ назвали главного претендента на должность главного тренера «Ромы»
Бывший главный тренер «Ювентуса», «Наполи» и «Челси» Маурицио Сарри летом 2021 года может возглавить римскую «Рому».
Бывший главный тренер «Ювентуса», «Наполи» и «Челси» Маурицио Сарри летом 2021 года может возглавить римскую «Рому».
Как сообщает Calciomercato, 62-летний специалист считается главным претендентом на замену Паулу Фонсеке.
Сообщается, что агент Сарри уже провел две встречи с руководством «волков». В римском клубе всерьез рассматривают отставку Фонсеки и активно ищут ему замену. Другой кандидат на место португальца — еще один
По данным источника, ради перехода в «Рому» Сарри уже отклонил предложения «Фиорентины» и двух клубов из других европейских чемпионатов. Специалиста также хотел бы вернуть другой его
Напомним, что Аллегри и Сарри