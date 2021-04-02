СМИ назвали главного претендента на должность главного тренера «Ромы»

Как сообщает Calciomercato, 62-летний специалист считается главным претендентом на замену Паулу Фонсеке.

Сообщается, что агент Сарри уже провел две встречи с руководством «волков». В римском клубе всерьез рассматривают отставку Фонсеки и активно ищут ему замену. Другой кандидат на место португальца — еще один экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

По данным источника, ради перехода в «Рому» Сарри уже отклонил предложения «Фиорентины» и двух клубов из других европейских чемпионатов. Специалиста также хотел бы вернуть другой его экс-клуб — «Наполи», где не очень довольны работой Дженнаро Гаттузо.

Напомним, что Аллегри и Сарри по-прежнему связаны контрактами с «Ювентусом», хотя и не работают в туринском клубе. Соглашения истекают как раз летом 2021-го.