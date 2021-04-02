Хави в 6-й раз за сезон признан лучшим тренером месяца в чемпионате Катара

Хави становился лучшим тренером по итогам сентября, октября, ноября, января и февраля, лишь в декабре ему не удалось получить эту награду.



Напомним, что «Аль-Садд» досрочно стал чемпионом Катара в сезоне-2020/2021. Его подопечные обеспечили себе титул за 4 тура до конца катарского чемпионата.



Хави является воспитанником «Барселоны» и защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год. С сине-гранатовыми экс-полузащитник восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и завоевал ряд других трофеев. Незадолго до завершения карьеры Хави перешёл в «Аль-Садд», с которым стал чемпионом Катара в качестве игрока.