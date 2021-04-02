Футболисты «Немана» и брестского «Динамо» откроют 3-й тур чемпионата Беларуси

В первом поединке 3-го тура футболисты гродненского «Немана» примут на своей арене гостей из брестского «Динамо» (начало в 17.30). Гродненская команда в двух стартовых турах сыграла вничью: сначала дома с «Витебском» — 0:0, а потом в гостях со «Слуцком» — 1:1. Брестские динамовцы в первом туре разгромили на выезде «Сморгонь» — 4:0, а затем на своем поле разошлись миром с борисовским БАТЭ — 0:0.

Центральным поединком 3-го тура станет завтрашняя встреча в Солигорске, где чемпион страны «Шахтер» примет футболистов «Ислочи». Оба соперника имеют в своем активе по 6 очков из 6 возможных. Солигорский клуб дома обыграл «Минск» (1:0), а потом в гостях был сильнее столичного «Энергетика-БГУ» (2:1). Футболисты «Ислочи» одержали две домашние виктории — над мозырской «Славией» (1:0) и «Сморгонью» (2:0). Также 3 апреля БАТЭ сыграет в Борисове с «Гомелем», в Жодино «Торпедо-БелАЗ» встретится с «Витебском», а в Гомеле речицкий «Спутник» будет соперничать с «Минском».

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Заключительные матчи этого тура пройдут в воскресенье, 4 апреля: «Славия» (Мозырь) — «Сморгонь», «Рух» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Динамо» (Минск) — «Слуцк».

Турнирную таблицу возглавляют «Ислочь» и «Шахтер», набравшие по 6 очков из 6 возможных. Футболисты «Славии», «Сморгони» и «Спутника» потерпели по два поражения.