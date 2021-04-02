Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Чертаново
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Уэска
Футбол. Первый дивизион
3.04
СКА-Хабаровск
Оренбург
Футбол. Зарубежный
3.04
Милан
Сампдория
Футбол. Зарубежный
3.04
Монако
Метц
Футбол. Первый дивизион
3.04
Акрон
Томь
Все события
Фоторепортажи
10Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
10:56 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Немана» и брестского «Динамо» откроют 3-й тур чемпионата Беларуси

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После двухнедельного перерыва, вызванного матчами национальной и молодежной сборных, сегодня возобновится футбольный чемпионат Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

В первом поединке 3-го тура футболисты гродненского «Немана» примут на своей арене гостей из брестского «Динамо» (начало в 17.30). Гродненская команда в двух стартовых турах сыграла вничью: сначала дома с «Витебском» — 0:0, а потом в гостях со «Слуцком» — 1:1. Брестские динамовцы в первом туре разгромили на выезде «Сморгонь» — 4:0, а затем на своем поле разошлись миром с борисовским БАТЭ — 0:0.

Центральным поединком 3-го тура станет завтрашняя встреча в Солигорске, где чемпион страны «Шахтер» примет футболистов «Ислочи». Оба соперника имеют в своем активе по 6 очков из 6 возможных. Солигорский клуб дома обыграл «Минск» (1:0), а потом в гостях был сильнее столичного «Энергетика-БГУ» (2:1). Футболисты «Ислочи» одержали две домашние виктории — над мозырской «Славией» (1:0) и «Сморгонью» (2:0). Также 3 апреля БАТЭ сыграет в Борисове с «Гомелем», в Жодино «Торпедо-БелАЗ» встретится с «Витебском», а в Гомеле речицкий «Спутник» будет соперничать с «Минском».

Во время загрузки произошла ошибка.

Заключительные матчи этого тура пройдут в воскресенье, 4 апреля: «Славия» (Мозырь) — «Сморгонь», «Рух» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Динамо» (Минск) — «Слуцк».

Турнирную таблицу возглавляют «Ислочь» и «Шахтер», набравшие по 6 очков из 6 возможных. Футболисты «Славии», «Сморгони» и «Спутника» потерпели по два поражения.

Список лучших бомбардиров возглавляют Дмитрий Комаровский («Ислочь»), Артем Концевой («Рух») и Андрей Соловей («Гомель»), забившие по 2 мяча.

 Гороскоп на май 2020
В квартире во Франции висел забытый шедевр стоимостью миллион евро
Чорлука, Мухин, Жемалетдинов. «Локомотив» теряет важных игроков
Команда Овечкина пропустила 8 шайб на глазах у бывшего тренера
Карпин снова обыграет «Спартак»: Топ ставок недели
Россиянин вышел в полуфинал теннисного турнира в Майами
Панарин не торопится в сборную. Он отдал два шикарных паса
Капризову поменяли партнеров, и он забил. У Кирилла уже 30 очков
«Амкар» зарегистрирован в качестве некоммерческой организации
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь