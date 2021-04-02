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10:58 (мск), источник: Vesti.kz

Гол игрока «Астаны» после удара в «девятку» признан лучшим во втором туре чемпионата Казахстана

Гол игрока «Астаны» Макса Эбонга, забитый в ворота «Каспия», признан лучшим во втором туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Эбонг набрал 30 процентов голосов. Полузащитник «Астаны» и сборной Беларуси забил дебютный гол в составе столичного клуба. На 17-й минуте матча против «Каспия» он начал голевую комбинацию на своей половине поля, а затем завершил ее эффектным ударом в верхний угол из-за пределов штрафной. Так был открыт счет в этом матче. «Астана» в итоге выиграла с «сухим» результатом — 2:0.

На втором месте Игорь Сергеев из «Актобе» — 22 процента. Аслан Адиль из «Жетысу» по итогам голосования занял третье место. У него 20 процентов. Сергей Хижниченко из «Ордабасы» набрал 16 процентов, а замкнул топ-5 голосования еще один игрок «Жетысу» Асхат Балтабеков.

По итогам первого тура лучшим был признан гол капитана «Астаны» Абзала Бейсебекова.
Напомним, матчи третьего тура пройдут 4 и 5 апреля.

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Астана
2:0
Первый тайм: 0:0
Каспий
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