Гол игрока «Астаны» после удара в «девятку» признан лучшим во втором туре чемпионата Казахстана
Гол игрока «Астаны» Макса Эбонга, забитый в ворота «Каспия», признан лучшим во втором туре
Гол игрока «Астаны» Макса Эбонга, забитый в ворота «Каспия», признан лучшим во втором туре
Эбонг набрал 30 процентов голосов. Полузащитник «Астаны» и сборной Беларуси забил дебютный гол в составе столичного клуба. На 17-й минуте матча против «Каспия» он начал голевую комбинацию на своей половине поля, а затем завершил ее эффектным ударом в верхний угол
На втором месте Игорь Сергеев из «Актобе» — 22 процента. Аслан Адиль из «Жетысу» по итогам голосования занял третье место. У него 20 процентов. Сергей Хижниченко из «Ордабасы» набрал 16 процентов, а замкнул топ-5 голосования еще один игрок «Жетысу» Асхат Балтабеков.
По итогам первого тура лучшим был признан гол капитана «Астаны» Абзала Бейсебекова.
Напомним, матчи третьего тура пройдут 4 и 5 апреля.