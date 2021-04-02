Гол игрока «Астаны» после удара в «девятку» признан лучшим во втором туре чемпионата Казахстана

Эбонг набрал 30 процентов голосов. Полузащитник «Астаны» и сборной Беларуси забил дебютный гол в составе столичного клуба. На 17-й минуте матча против «Каспия» он начал голевую комбинацию на своей половине поля, а затем завершил ее эффектным ударом в верхний угол из-за пределов штрафной. Так был открыт счет в этом матче. «Астана» в итоге выиграла с «сухим» результатом — 2:0.