Томас Тухель стал лучшим тренером чемпионата Англии в марте
Главный тренер «Челси» Томас Тухель получил награду лучшему тренеру чемпионата Англии по итогам марта, сообщает официальный Twitter турнира.
Главный тренер «Челси» Томас Тухель получил награду лучшему тренеру чемпионата Англии по итогам марта, сообщает официальный Twitter турнира.
В минувшем месяце «Челси» провел три матча в АПЛ: против «Ливерпуля» (1:0), «Эвертона» (2:0) и «Лидса» (0:0).
В голосовании за звание лучшего специалиста по итогам марта Тухель обогнал Грэма Поттера («Брайтон»), Брендана Роджерса («Лестер») и Уле Гуннара Сульшера («Манчестер Юнайтед»).