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14:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Томас Тухель стал лучшим тренером чемпионата Англии в марте

Главный тренер «Челси» Томас Тухель получил награду лучшему тренеру чемпионата Англии по итогам марта, сообщает официальный Twitter турнира.

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Источник: Reuters

В минувшем месяце «Челси» провел три матча в АПЛ: против «Ливерпуля» (1:0), «Эвертона» (2:0) и «Лидса» (0:0).

В голосовании за звание лучшего специалиста по итогам марта Тухель обогнал Грэма Поттера («Брайтон»), Брендана Роджерса («Лестер») и Уле Гуннара Сульшера («Манчестер Юнайтед»).

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