Дибала, Артур и Маккенни отстранены от матчей «Ювентуса» и оштрафованы

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», все трое футболистов были оштрафованы и временно отстранены от матчей команды. Они точно не примут участия в ближайшей встрече 29-го тура итальянской Серии А с «Торино», которая состоится завтра, 3 апреля.



Напомним, 31 марта к дому Маккенни прибыли полицейские. Им поступил вызов, что в здании, несмотря на комендантский час, проходит вечеринка. Правоохранители на протяжении часа не могли попасть внутрь, после чего их всё же впустили. В доме находились 20 человек, среди которых, помимо хозяина, также были Артур и Дибала.