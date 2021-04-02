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16:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Дибала, Артур и Маккенни отстранены от матчей «Ювентуса» и оштрафованы

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала и полузащитники Артур Рамос и Уэстон Маккенни были наказаны за нарушение антикоронавирусного протокола.

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Источник: Reuters

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», все трое футболистов были оштрафованы и временно отстранены от матчей команды. Они точно не примут участия в ближайшей встрече 29-го тура итальянской Серии А с «Торино», которая состоится завтра, 3 апреля.

Напомним, 31 марта к дому Маккенни прибыли полицейские. Им поступил вызов, что в здании, несмотря на комендантский час, проходит вечеринка. Правоохранители на протяжении часа не могли попасть внутрь, после чего их всё же впустили. В доме находились 20 человек, среди которых, помимо хозяина, также были Артур и Дибала.

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