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17:27 (мск), источник: ТАСС

Британское правительство выделило Национальному музею футбола в Манчестере $330 тыс

ЛОНДОН, 2 апреля. /ТАСС/. Национальный музей футбола в Манчестере получит финансовую помощь правительства Соединенного Королевства в размере 239,7 тыс. фунтов стерлингов (свыше 330 тыс. долларов) в дополнение к полученным ранее 516 тыс. фунтов (710 тыс. долларов). Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении правительства Великобритании.

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В музее представлена самая большая в мире общедоступная коллекция футбольных реликвий. Он сотрудничает со многими спортивными музеями по всему миру, предоставляя рекомендации по коллекциям и выставкам. Эта дополнительная дотация будет использована с целью его открытия нынешним летом.

По словам министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Оливера Даудена, подобное финансирование из Фонда восстановления культуры помогает организациям, занимающимся наследием и культурой, «пережить самый большой кризис, с которым они когда-либо сталкивались и планировать открытие в грядущие лучшие времена».

Ранее правительство выделило 398 млн долларов для поддержки 11 видов спорта в Англии, среди которых регби, конный спорт и футбол.

Большая часть ассигнований приходится на регби. В общей сложности этому виду спорта выделяются 135 млн фунтов (179 млн долларов). Конному спорту, капитализация которого, по оценкам экспертов, достигает 4 млрд фунтов, направляется 40 млн фунтов. Еще 6 млн фунтов направляются мотоспорту, 5 млн фунтов — ассоциации лаун-тенниса. По 4 млн фунтов получат нетбол, баскетбол и хоккей.

По словам замглавы курирующего британский спорт ведомства Найджела Хаддлстона, «двери открыты» и для других видов спорта, которые нуждаются в финансировании.

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