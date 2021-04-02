«Астана» официально объявила о трансфере Абата Аймбетова
Абат Аймбетов — футболист «Астаны».
Абат Аймбетов — футболист «Астаны».
Сегодня контракт с футбольным клубом «Астана» подписал нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов.
Абат начал свою профессиональную карьеру в ФК «Актобе», с которым выиграл Чемпионат и Суперкубок Казахстана, а также принимал участие в Еврокубках.
После «Актобе» в карьере Аймбетова был «Кайрат», в составе которого форвард стал лучшим бомбардиром Чемпионата и выиграл золотые медали. Зимой Абат перебрался в ФНЛ России в клуб «Крылья Советов».
На счету нападающего 13 матчей и 2 забитых мяча в футболке национальной сборной Казахстана.