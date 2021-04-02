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18:52 (мск), источник: Lenta.Ru

«Реал» решил продать десять игроков ради покупки самого дорогого футболиста мира

Мадридский «Реал» летом рассчитывает приобрести форварда ПСЖ Килиана Мбаппе или нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холланда. Об этом сообщает The Times.

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Источник: AP 2020

Для покупки испанцам нужны средства, которые клуб намерен найти с помощью продажи десяти игроков. Первым в списке значится полузащитник Мартин Эдегор. Норвежец выступает на правах аренды за «Арсенал», который готов рассмотреть возможность выкупа прав на игрока.

Кроме того, «Реал» планирует расстаться с Гаретом Бэйлом, Даниэлем Себальосом и Лукой Йовичем. Все эти футболисты на данный момент также находятся в аренде. Имена оставшихся шести игроков не уточняются.

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Мбаппе на данный момент является самым дорогим футболистом мира. Портал Transfermarkt.de оценивает его стоимость в 180 миллионов евро. Холланд находится на четвертом месте в рейтинге, он оценен в 110 миллионов.

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