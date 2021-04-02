«Реал» решил продать десять игроков ради покупки самого дорогого футболиста мира

Для покупки испанцам нужны средства, которые клуб намерен найти с помощью продажи десяти игроков. Первым в списке значится полузащитник Мартин Эдегор. Норвежец выступает на правах аренды за «Арсенал», который готов рассмотреть возможность выкупа прав на игрока.

Кроме того, «Реал» планирует расстаться с Гаретом Бэйлом, Даниэлем Себальосом и Лукой Йовичем. Все эти футболисты на данный момент также находятся в аренде. Имена оставшихся шести игроков не уточняются.

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