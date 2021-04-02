«Реал» решил продать десять игроков ради покупки самого дорогого футболиста мира
Мадридский «Реал» летом рассчитывает приобрести форварда ПСЖ Килиана Мбаппе или нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холланда. Об этом сообщает The Times.
Мадридский «Реал» летом рассчитывает приобрести форварда ПСЖ Килиана Мбаппе или нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холланда. Об этом сообщает The Times.
Для покупки испанцам нужны средства, которые клуб намерен найти с помощью продажи десяти игроков. Первым в списке значится полузащитник Мартин Эдегор. Норвежец выступает на правах аренды за «Арсенал», который готов рассмотреть возможность выкупа прав на игрока.
Кроме того, «Реал» планирует расстаться с Гаретом Бэйлом, Даниэлем Себальосом и Лукой Йовичем. Все эти футболисты на данный момент также находятся в аренде. Имена оставшихся шести игроков не уточняются.
Мбаппе на данный момент является самым дорогим футболистом мира. Портал Transfermarkt.de оценивает его стоимость в 180 миллионов евро. Холланд находится на четвертом месте в рейтинге, он оценен в 110 миллионов.