Дуэль молодых тренеров и битва «Тобол» — «Астана». Превью к третьему туру чемпионата Казахстана

4 и 5 апреля после перерыва на матчи сборных пройдут игры третьего тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. В двух из семи встречах сойдутся клубы из лидирующей четверки. Корреспондент Vesti.kz подробно рассказывает о предстоящих играх.

Футбол. Чемпионат Казахстана. Третий тур

4 апреля (воскресенье)

«Каспий» — «Жетысу»

Программа тура будет открыта в Актау, где «Каспий» примет «Жетысу». Хозяева набрали одно очко в двух предыдущих турах, сыграв вничью с «Актобе» (1:1) и уступив «Астане» (0:2).

Семиреченцы проиграли «Кайрату» (0:2), а затем разгромили «Туран» (3:0). Но из-за неготовности своего поля и условного лишения очков на их счету пока ноль баллов.

На матчи сборных из двух клубов привлекался лишь нападающий «Каспия» Рамазан Каримов, который принял участие за национальную команду в играх с Францией и Украиной.

В предыдущем сезоне «Жетысу» оба матча выиграл у «Каспия» (2:0, 3:0). В этом году состав талдыкорганцев не такой грозный и, вероятнее всего, матч получится упорным.

Начало игры — в 16:00 по времени Нур-Султана.

«Атырау» — «Актобе»

В прошлом сезоне соперники играли в первой лиге, но не пересекались в рамках турнира — каждый из них стал победителем своей конференции.

«Актобе» первые два матча чемпионата Казахстана-2021 завершил вничью, причем с одинаковым счетом 1:1. В первом случае «красно-белые» поделили очки с «Каспием», а во втором с «Тоболом». При этом из-за неготовности своего стадиона западноказахстанцы условно лишены трех очков и с показателем «-1» замыкают турнирную таблицу.

«Атырау» в двух турах уступил своим соперникам с одинаковым результатом 0:1. Сначала «нефтяники» проиграли «Шахтеру», а затем «Акжайыку».

Начало игры — в 16:00.

«Туран» — «Кайсар»

Туркестанский клуб в присутствии зрителей примет «Кайсар». «Туран» в начале сезона в скандальном матче отобрал очки у «Астаны» (2:2), а после проиграл «Жетысу» (0:3).

«Кайсар» в двух домашних играх поочередно проиграл «Таразу» (2:3) и «Кайрату» (0:3). По информации некоторых источников, главный тренер «волков» Султан Абильдаев близок к отставке. Однако пресс-служба «Кайсара» выступила с опровержением.

Начало игры — в 18:00.

5 апреля (понедельник)

«Кызыл-Жар Ск» — «Шахтер»

Наставник «горняков» Али Алиев сыграет против своего бывшего клуба, который он по итогам первой лиги сезона-2019 вывел в высший дивизион. Плюс ко всему петропавловским клубом руководит Андрей Карпович. Этот факт добавляет противостоянию принципиальности и придает дополнительный интерес.

«Шахтер», условно лишенный трех баллов за неготовность своего поля, начал чемпионат с гостевой победы над «Атырау» (1:0), а потом на «Астана Арене» уступил «Ордабасы» (0:2).

«Кызыл-Жар СК» во втором туре сыграл вничью с «Таразом» (0:0). Матч первого тура против «Ордабасы» команда Карповича проведет позже.

Начало игры — в 15:00.

«Ордабасы» — «Акжайык»

Шымкентцы имеют шанс набрать три очка в матче с новичком высшего дивизиона. Южане в матче второго тура обыграли «Шахтер» (2:0). «Акжайык» проиграл сначала «Тоболу» (0:2), а затем одолел «Атырау» (1:0).

Начало игры — 17:00.

Команда Кайрат

«Кайрат» — «Тараз»

Алматинцы с шестью очками единолично возглавляют турнирную таблицу. Кроме того, команда Алексея Шпилевского единственная, которая еще не пропускала. На счету чемпиона Казахстана победы над «Жетысу» (2:0) и «Кайсаром» (3:0).

Отметим, что в состав «Кайрата» вернулся капитан Гафуржан Суюмбаев, который из-за травмы выбыл из строя прошлой осенью.

«Тараз» наряду с «Тоболом» и «Астаной» набрал четыре очка и по дополнительным показателям расположился на четвертом месте. В стартовом туре жамбыльцы добились волевой победы над «Кайсаром» (3:2), а во втором сыграли вничью с «Кызыл-Жар СК» (0:0).

Начало игры — в 17:00.

Команда Астана

«Тобол» — «Астана»

Центральный матч тура пройдет в Костанае. «Тобол» и «Астана» являются одними из фаворитов чемпионата. Соперники набрали по четыре очка и расположились за «Кайратом».

В составах команд есть футболисты, которые в паузе, связанной с матчами сборных, проявили себя во всей красе. В «Тоболе» — это герой встречи с Францией — вратарь Александр Мокин, а также герои матча с Украиной — полузащитники Серикжан Мужиков и Азат Нургалиев, плюс Руслан Валиуллин, Александр Марочкин, Сергей Малый и Асхат Тагыберген.

В «Астане» — Вараздат Ароян и Тигран Барсегян, которые поучаствовали в трех победах сборной Армении в отборе на ЧМ-2022, и Жарко Томашевич, отличившийся в составе команды Черногории.

Кроме того, к «Астане» присоединились Исламбек Куат и Абат Аймбетов.

В этом сезоне соперники уже встречались. В финале Суперкубка Казахстана «Тобол» после основного времени (1:1) выиграл у «Астаны» в серии пенальти (5:4).