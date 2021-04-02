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19:24 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок «Астаны» Абат Аймбетов выбрал номер экс-форварда сборной Казахстана

За северян он будет играть до лета.

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Форвард сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов определился с игровым номером в «Астане», в которую перешел из «Крыльев Советов» на правах аренды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В столичной команде 25-летний нападающий будет выступать под номером 17, по которым ранее за северян играл экс-футболист национальной сборной Танат Нусербаев.

Напомним, что в прошлом году Аймбетов выступал за «Кайрат» и помог алматинцам выиграть чемпионский титул. Зимой форвард не договорился с «желто-черными» о продлении контракта и начал поиск команды за рубежом. Игрок был на просмотре в «Урале», но не подошел тренерскому штабу. Позже Аймбетов подписал контракт с «Крыльями Советов».

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