Новичок «Астаны» Абат Аймбетов выбрал номер экс-форварда сборной Казахстана

Форвард сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов определился с игровым номером в «Астане», в которую перешел из «Крыльев Советов» на правах аренды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, что в прошлом году Аймбетов выступал за «Кайрат» и помог алматинцам выиграть чемпионский титул. Зимой форвард не договорился с «желто-черными» о продлении контракта и начал поиск команды за рубежом. Игрок был на просмотре в «Урале», но не подошел тренерскому штабу. Позже Аймбетов подписал контракт с «Крыльями Советов».