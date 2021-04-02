Футболистки «Динамо-БГУФК» победили «Днепр» в чемпионате Беларуси

Действующие чемпионки страны футболистки минского «Динамо-БГУФК» одержали свою третью викторию, победив в Могилеве местный «Днепр» со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в начале первого тайма — на 6-й минуте отличилась Анастасия Новикова, а через 10 минут успеха добилась Виктория Валюк.