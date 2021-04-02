Футболистки «Динамо-БГУФК» победили «Днепр» в чемпионате Беларуси
2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате Беларуси по футболу состоялись первые матчи 3-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате Беларуси по футболу состоялись первые матчи 3-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующие чемпионки страны футболистки минского «Динамо-БГУФК» одержали свою третью викторию, победив в Могилеве местный «Днепр» со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в начале первого тайма — на 6-й минуте отличилась Анастасия Новикова, а через 10 минут успеха добилась Виктория Валюк.
В другом сегодняшнем матче обладательницы серебряных медалей футболистки «Минска» разгромили на своем поле спортсменок «Витебска» с результатом 16:0.
Еще три поединка состоятся в субботу, 3 апреля: «Зорка-БДУ» (Минск) — Гомельская область, «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Брест), Беларусь (U-19) — «Бобруйчанка».
Положение команд: «Динамо-БГУФК» — 9 очков (3 матча), «Минск» — 9 (3), «Неман» — 6 (2), «Днепр» — 3 (2), «Зорка-БДУ» — 3 (2), «Динамо» (Брест) — 0 (1), «Бобруйчанка» — 0 (2), Гомельская область — 0 (1), Беларусь (U-19) — 0 (1), «Витебск» — 0 (3).