Брестское «Динамо» обыграло футболистов «Немана» в чемпионате Беларуси

В встреча в Гродно прошла с преимуществом хозяев поля, но реализовать его они не смогли. Гости отразили все атаки, а на 79-й минуте игры их нападающий Александр Шестюк забил победный мяч.

Центральным поединком 3-го тура станет завтрашняя встреча в Солигорске, где чемпион страны «Шахтер» примет футболистов «Ислочи». Оба соперника имеют в своем активе по 6 очков из 6 возможных. Солигорский клуб дома обыграл «Минск» (1:0), а потом в гостях были сильнее столичного «Энергетика-БГУ» (2:1). Футболисты «Ислочи» одержали две домашние виктории — над мозырской «Славией» (1:0) и «Сморгонью» (2:0). Также 3 апреля БАТЭ сыграет в Борисове с «Гомелем», в Жодино «Торпедо-БелАЗ» встретится с «Витебском», а в Гомеле речицкий «Спутник» будет соперничать с «Минском».