Брестское «Динамо» обыграло футболистов «Немана» в чемпионате Беларуси
2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» вышли в лидеры чемпионата Беларуси, обыграв в гостях «Неман» со счетом 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» вышли в лидеры чемпионата Беларуси, обыграв в гостях «Неман» со счетом 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В встреча в Гродно прошла с преимуществом хозяев поля, но реализовать его они не смогли. Гости отразили все атаки, а на 79-й минуте игры их нападающий Александр Шестюк забил победный мяч.
Центральным поединком 3-го тура станет завтрашняя встреча в Солигорске, где чемпион страны «Шахтер» примет футболистов «Ислочи». Оба соперника имеют в своем активе по 6 очков из 6 возможных. Солигорский клуб дома обыграл «Минск» (1:0), а потом в гостях были сильнее столичного «Энергетика-БГУ» (2:1). Футболисты «Ислочи» одержали две домашние виктории — над мозырской «Славией» (1:0) и «Сморгонью» (2:0). Также 3 апреля БАТЭ сыграет в Борисове с «Гомелем», в Жодино «Торпедо-БелАЗ» встретится с «Витебском», а в Гомеле речицкий «Спутник» будет соперничать с «Минском».
Заключительные матчи этого тура пройдут в воскресенье, 4 апреля: «Славия» (Мозырь) — «Сморгонь», «Рух» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Динамо» (Минск) — «Слуцк».
Турнирную таблицу возглавляет брестское «Динамо», у которого 7 очков, на балл меньше у «Ислочи» и «Шахтера». Футболисты «Славии», «Сморгони» и «Спутника» потерпели по два поражения.
Список лучших бомбардиров возглавляют Дмитрий Комаровский («Ислочь»), Артем Концевой («Рух»), Александр Шестюк («Динамо», Брест) и Андрей Соловей («Гомель»), забившие по 2 мяча.