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20:45 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ отреагировал на информацию зарубежных СМИ о рекордной зарплате своего футболиста

На счету он имеет пять игр за европейскую сборную.

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«Жетысу» опроверг информацию зарубежных СМИ о том, что румынский футболист Габриэл Энаке будет получать рекордную заработную плату в талдыкорганском клубе.

Команда
Жетысу

На сайте семиреченцев отмечается, что данная информация не соответствует действительности. В клубе установлены ограничения на размер заработной платы у футболистов — не более одного миллиона тенге.

Отметим, что 30-летний легионер в КПЛ играл также за «Кызыл-Жар СК» в 2020 году. Еще выступал за румынские «Стяуа», «Астру», «Дунэря Кэлэраши», «Миовени», российский «Рубин», сербский «Партизан». Сыграл пять матчей за сборную Румынии в период 2014—2016 годов.

«Жетысу» начал нынешний чемпионат с поражения в гостях от «Кайрата», тогда как во втором туре разгромил «Туран» (3:0). Следующий матч проведет на выезде с «Каспием» 4 апреля в Актау.

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