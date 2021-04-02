Клуб КПЛ отреагировал на информацию зарубежных СМИ о рекордной зарплате своего футболиста

«Жетысу» опроверг информацию зарубежных СМИ о том, что румынский футболист Габриэл Энаке будет получать рекордную заработную плату в талдыкорганском клубе.

Команда Жетысу

На сайте семиреченцев отмечается, что данная информация не соответствует действительности. В клубе установлены ограничения на размер заработной платы у футболистов — не более одного миллиона тенге.

Отметим, что 30-летний легионер в КПЛ играл также за «Кызыл-Жар СК» в 2020 году. Еще выступал за румынские «Стяуа», «Астру», «Дунэря Кэлэраши», «Миовени», российский «Рубин», сербский «Партизан». Сыграл пять матчей за сборную Румынии в период 2014—2016 годов.