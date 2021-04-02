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35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
21:23 (мск), источник: Sports.Ru

Тони Кроос возвращается: «Реал» опубликовал заявку из 20 человек на игру с «Эйбаром»

Одриосола и Мариано тоже вернулись в состав.

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Источник: AFP 2020

Вот 20 игроков «Реала», которые будут доступны для игры против «Эйбара» в субботу.

Вратари: Куртуа, Лунин, Алтубе.

Защитники: Милитао, Варан, Марсело, Начо, Менди, Одриосола.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Аррибас.

Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Родриго, Мариано.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тони Кроос, Альваро Одриосола и Мариано Диас возвращаются в команду после выздоровления.

Дани Карвахаль, Эден Азар, Феде Вальверде и Серхио Рамос вне заявки из-за травм.

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