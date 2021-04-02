Тони Кроос возвращается: «Реал» опубликовал заявку из 20 человек на игру с «Эйбаром»
Одриосола и Мариано тоже вернулись в состав.
Одриосола и Мариано тоже вернулись в состав.
Вот 20 игроков «Реала», которые будут доступны для игры против «Эйбара» в субботу.
Вратари: Куртуа, Лунин, Алтубе.
Защитники: Милитао, Варан, Марсело, Начо, Менди, Одриосола.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Аррибас.
Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Родриго, Мариано.
Тони Кроос, Альваро Одриосола и Мариано Диас возвращаются в команду после выздоровления.
Дани Карвахаль, Эден Азар, Феде Вальверде и Серхио Рамос вне заявки