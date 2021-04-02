Названы лучший футболист и тренер месяца в АПЛ

Приз лучшему игроку получил форвард «Лестера» Келечи Ихеаначо. Нигерийскй нападающий забил пять мячей в трех мартовских встречах чемпионата. Награда лучшему тренеру досталась наставнику «Челси» Томасу Тухелю. Немецкий специалист, возглавивший лондонцев в конце января, помог своей команде одержать две победы и один матч свести в ничью.

Для Ихеаначо награда стала первой в карьере. Тухель также прежде никогда не удостаивался звания лучшего тренера месяца.