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2 апреля, источник: Lenta.Ru

Названы лучший футболист и тренер месяца в АПЛ

Названы лучший футболист и тренер Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам марта. Об этом сообщается в Twitter турнира.

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Источник: AP 2020

Приз лучшему игроку получил форвард «Лестера» Келечи Ихеаначо. Нигерийскй нападающий забил пять мячей в трех мартовских встречах чемпионата. Награда лучшему тренеру досталась наставнику «Челси» Томасу Тухелю. Немецкий специалист, возглавивший лондонцев в конце января, помог своей команде одержать две победы и один матч свести в ничью.

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Для Ихеаначо награда стала первой в карьере. Тухель также прежде никогда не удостаивался звания лучшего тренера месяца.

Кроме того, был объявлен автор лучшего гола месяца в АПЛ. Награду получил полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела, отличившийся ударом рабоной в дерби против «Арсенала» (1:2).

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