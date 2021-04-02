Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.04
Леванте
Уэска
02
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
2.04
Краснодар-2
Чертаново
10
Футбол. Зарубежный
13:30
Милан
Сампдория
Футбол. Зарубежный
14:00
Монако
Метц
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Томь
Все события
Фоторепортажи
Триумф российских фигуристок на ЧМ
8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
2 апреля, источник: Sport24

Мбаппе: Когда я выхожу на поле, то говорю себе, что я лучше, чем Месси и Роналду

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о том, как настраивается на матчи.

Наверх
Источник: AP 2020

«Эго? Конечно, оно имеет значение, потому что когда ты находишься в тяжелом положении, никто тебя не будет подталкивать. Ты сам должен убедить себя в том, что способен свернуть горы. Люди не понимают этого, но когда у тебя не идут дела, никто другой не придет к тебе домой, не скажет, что ты можешь это сделать. Есть только ты и твой самонастрой. Каждый раз, когда я выхожу на поле, я всегда говорю себе, что являюсь лучшим, при том, что есть Месси и Криштиану Роналду. Как игроки они лучше меня и сделали в миллиард раз больше, чем я. Но у себя в голове я всегда говорю, что я лучший, потому что таким образом ты не ограничиваешь себя и стараешься показать свой максимум», — сказал Мбаппе в интервью RMC Sport.

 «Самая безумная жена». Супруга экс-вратаря сборной России укротила большую змею на Занзибаре: видео
Футболист «Химок» женился через 3 месяца после развода. Его новая супруга — актриса и гимнастка
«Реал» решил продать 10 игроков ради самого дорогого футболиста
Первая неделя Олича в ЦСКА. Что успел изменить новый тренер
Топ ставок недели: получи шанс выиграть 5 миллионов рублей
Агент Фернандо заявил, что игрок хочет вернуться в «Спартак»
ЦСКА решил матч за 54 секунды. СКА сломался после гола-курьеза
6 голов в Краснодаре и разгром от «Локомотива»: ставим на РПЛ
Левников: В июле изменится трактовка правил игры рукой в РПЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь