Мбаппе: Когда я выхожу на поле, то говорю себе, что я лучше, чем Месси и Роналду

«Эго? Конечно, оно имеет значение, потому что когда ты находишься в тяжелом положении, никто тебя не будет подталкивать. Ты сам должен убедить себя в том, что способен свернуть горы. Люди не понимают этого, но когда у тебя не идут дела, никто другой не придет к тебе домой, не скажет, что ты можешь это сделать. Есть только ты и твой самонастрой. Каждый раз, когда я выхожу на поле, я всегда говорю себе, что являюсь лучшим, при том, что есть Месси и Криштиану Роналду. Как игроки они лучше меня и сделали в миллиард раз больше, чем я. Но у себя в голове я всегда говорю, что я лучший, потому что таким образом ты не ограничиваешь себя и стараешься показать свой максимум», — сказал Мбаппе в интервью RMC Sport.