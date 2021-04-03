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00:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Уэска» одержала победу над «Леванте» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Футболисты «Уэски» обыграли на выезде «Леванте» в матче 29-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в пятницу в Валенсии, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых дубль оформил Рафаэль Мир Висенте (15-я и 54-я минуты).

«Уэска» одержала четвертую победу в сезоне, набрала 24 очка и идет на 18-м месте в таблице испанской примеры. «Леванте» (35 очков) занимает 10-ю строчку.

Леванте
0:2
Первый тайм: 0:1
Уэска
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