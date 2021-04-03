«Интер» может продать Лукаку за 120 миллионов евро

Как сообщает Corriere dello Sport, миланцы находятся в непростом финансовом положении, убытки «нерадзурри» по итогам сезона могут составить около 130−140 миллионов евро. Таким образом «Интер» может быть вынужден продать одного из своих нападающих — Лукаку или Мауро Икарди. Тем не менее в Милане надеются сохранить бельгийца и поэтому оценили его в нескромные 120 миллионов евро.