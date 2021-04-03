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11:24 (мск), источник: Sport24

«Интер» может продать Лукаку за 120 миллионов евро

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

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Источник: AP 2020

Как сообщает Corriere dello Sport, миланцы находятся в непростом финансовом положении, убытки «нерадзурри» по итогам сезона могут составить около 130−140 миллионов евро. Таким образом «Интер» может быть вынужден продать одного из своих нападающих — Лукаку или Мауро Икарди. Тем не менее в Милане надеются сохранить бельгийца и поэтому оценили его в нескромные 120 миллионов евро.

Лукаку перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» в 2019 году за 74 миллиона евро. 27-летний форвард провел за черно-синих 85 матчей, забил 59 голов и сделал 13 результативных передач.

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