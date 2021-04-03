Финал Кубка Испании = драма еще до начала. Ради фанатов «Атлетик» отказался от еврокубков, но их все равно не пустили
Действительно уникальный финал с удивительными сюжетами.
Действительно уникальный финал с удивительными сюжетами.
Финал Кубка Испании-2019/20 должен был состояться 18 апреля 2020 года, но планы прибила пандемия. Матч можно было провести летом, когда доигрывали чемпионат Испании, но «Атлетик» и «Реал Сосьедад» наотрез отказались. Для понимания такой категоричности важен контекст:
В Испании очень ценят финалистов Кубка: именно проигравший в главном матче играл на Суперкубок (до расширения до 4 участников), если чемпионат и Кубок выигрывала одна и та же команда. Федерация еще раз подчеркнула это трепетное отношение предложением отправить «Бильбао» в Лигу Европы. Когда появилась эта идея, «Сосьедад» вел борьбу за Лигу чемпионов и было понятно, что он точно попадет в еврокубки. Таким образом, интересы другого финалиста Кубка, который не был сыгран, не пострадали бы.
Но УЕФА забраковал эту идею с формулировкой «не совсем соответствует спортивному принципу» и настоял, что место в ЛЕ должна получить 7-я команда Ла Лиги. Либо победитель Кубка, но его обязательно нужно провести до 3 августа. Даже при таком раскладе «Атлетик» отказался играть без зрителей, что означало отказ от возможности сыграть в Лиге Европы.
«Бильбао» подал протест в УЕФА, но ничего не добился. Команда заняла 11-е место в Ла Лиге и осталась без Европы в статусе финалиста перенесенного Кубка. Так в Лиге Европы впервые в истории оказалась «Гранада», которая в четверг сыграет в четвертьфинале против «МЮ», но это другая история.
Финал Кубка Испании отложили до лучших времен, а глава федерации Луис Робиалес начал готовить план, как провести матч со зрителями. Пытались решить вопрос доступа 20−25% от вместимости Олимпийского стадиона в Севилье через аппарат министра здравоохранения и властей Андалусии. Но эпидемиологическая обстановка значительно не улучшилась, чиновники выступили резко против, посчитав, что организовать мероприятие без риска не получится.
Это невозможно и несвоевременно. Мы все хотим посещать стадионы, но люди должны понимать, что время еще не пришло. Сейчас пандемия находится на низком уровне, но есть вероятность возобновления.
У фанатов «Атлетика» и «Сосьедада», а также у всех болельщиков баскского футбола есть более важный матч. Это матч против вируса. И каждый человек должен выиграть этот матч.
Это было финальным ударом по надеждам басков увидеть финал вживую. Откладывать встречу еще дальше не стали, в итоге 3 апреля «Атлетико» и «Реал Сосьедад» сыграют без болельщиков. Те пытаются поддержать своих как могут. Например, с помощью такого коридора по пути в аэропорт Бильбао.
Проводы в
Мэрия Бильбао на месяц заменила флаг города над своим зданием на флаг клуба. Вот как это объяснил мэр Хуан Мари Абурто: «С сегодняшнего дня начинается месяц “Атлетика”. Флаг клуба — настоящий символ нашего города. Это то, с чем отождествляются все жители, и у нас есть прекрасная возможность сотворить историю. Два финала, чтобы продемонстрировать нашу гордость за город и клуб».
Клуб запустил акцию, предложив болельщикам прислать фото того, как они украсили свой балкон цветами клуба. В результате Бильбао стал переполнен флагами «Атлетика» в преддверии двух самых важных недель для команды за последние 37 лет.
А еще пандемия (и принципиальная позиция клубов в 2020-м) подарили матчу несколько действительно редких сюжетов.
Егор Кузнец