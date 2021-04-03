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10:57 (мск), источник: Матч ТВ

Финал Кубка Испании = драма еще до начала. Ради фанатов «Атлетик» отказался от еврокубков, но их все равно не пустили

Действительно уникальный финал с удивительными сюжетами.

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Источник: AFP 2020

Финал Кубка Испании-2019/20 должен был состояться 18 апреля 2020 года, но планы прибила пандемия. Матч можно было провести летом, когда доигрывали чемпионат Испании, но «Атлетик» и «Реал Сосьедад» наотрез отказались. Для понимания такой категоричности важен контекст:

  • Это первый баскский финал в истории, атмосфера на трибунах была бы феноменальной. Ни у «Атлетика», ни у «Сосьедада» нет более принципиальных соперников в Испании
  • «Атлетик» не выигрывал чемпионат или Кубок с сезона-1983/84. То есть 36 лет. С тех пор было три выхода в финал Кубка Испании (2009, 2012, 2015), финал Лиги Европы (2012) и даже победа в Суперкубке (2015), но действительно серьезного успеха — увы
  • «Реал Сосьедад» выиграл всего 5 титулов (последний в 1987-м), поэтому в Сан-Себастьяне также не были готовы лишать своих праздника
Источник: AFP 2020

В Испании очень ценят финалистов Кубка: именно проигравший в главном матче играл на Суперкубок (до расширения до 4 участников), если чемпионат и Кубок выигрывала одна и та же команда. Федерация еще раз подчеркнула это трепетное отношение предложением отправить «Бильбао» в Лигу Европы. Когда появилась эта идея, «Сосьедад» вел борьбу за Лигу чемпионов и было понятно, что он точно попадет в еврокубки. Таким образом, интересы другого финалиста Кубка, который не был сыгран, не пострадали бы.

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Но УЕФА забраковал эту идею с формулировкой «не совсем соответствует спортивному принципу» и настоял, что место в ЛЕ должна получить 7-я команда Ла Лиги. Либо победитель Кубка, но его обязательно нужно провести до 3 августа. Даже при таком раскладе «Атлетик» отказался играть без зрителей, что означало отказ от возможности сыграть в Лиге Европы.

«Бильбао» подал протест в УЕФА, но ничего не добился. Команда заняла 11-е место в Ла Лиге и осталась без Европы в статусе финалиста перенесенного Кубка. Так в Лиге Европы впервые в истории оказалась «Гранада», которая в четверг сыграет в четвертьфинале против «МЮ», но это другая история.

Источник: AFP 2020

Финал Кубка Испании отложили до лучших времен, а глава федерации Луис Робиалес начал готовить план, как провести матч со зрителями. Пытались решить вопрос доступа 20−25% от вместимости Олимпийского стадиона в Севилье через аппарат министра здравоохранения и властей Андалусии. Но эпидемиологическая обстановка значительно не улучшилась, чиновники выступили резко против, посчитав, что организовать мероприятие без риска не получится.

Это невозможно и несвоевременно. Мы все хотим посещать стадионы, но люди должны понимать, что время еще не пришло. Сейчас пандемия находится на низком уровне, но есть вероятность возобновления.
Каролина Дариас
министр здравоохранения Испании
У фанатов «Атлетика» и «Сосьедада», а также у всех болельщиков баскского футбола есть более важный матч. Это матч против вируса. И каждый человек должен выиграть этот матч.
Иньиго Уркулью
председатель правительства Страны Басков

Это было финальным ударом по надеждам басков увидеть финал вживую. Откладывать встречу еще дальше не стали, в итоге 3 апреля «Атлетико» и «Реал Сосьедад» сыграют без болельщиков. Те пытаются поддержать своих как могут. Например, с помощью такого коридора по пути в аэропорт Бильбао.

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Проводы в Сан-Себастьяне.

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Мэрия Бильбао на месяц заменила флаг города над своим зданием на флаг клуба. Вот как это объяснил мэр Хуан Мари Абурто: «С сегодняшнего дня начинается месяц “Атлетика”. Флаг клуба — настоящий символ нашего города. Это то, с чем отождествляются все жители, и у нас есть прекрасная возможность сотворить историю. Два финала, чтобы продемонстрировать нашу гордость за город и клуб».

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Клуб запустил акцию, предложив болельщикам прислать фото того, как они украсили свой балкон цветами клуба. В результате Бильбао стал переполнен флагами «Атлетика» в преддверии двух самых важных недель для команды за последние 37 лет.

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А еще пандемия (и принципиальная позиция клубов в 2020-м) подарили матчу несколько действительно редких сюжетов.

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  • Ариц Адурис — легенда «Атлетика», провел 300+ матчей и забил 100+ голов — должен был завершить карьеру как раз после дерби в финале Кубка. Пришлось завершить до него, Ариц так и остался обладателем всего одного трофея — Суперкубка-2015. Но он поедет на финал в составе команды по решению Марселино — символический жест + дополнительная мотивация для всей команды. Этот трюк уже сработал перед Суперкубком, который баски взяли в январе
  • Сам Марселино принял команду лишь 3 января. С тех пор у «матрасников» всего 3 поражения за 18 матчей (2 от «Барсы», 1 от «Атлетико»)
  • Уникальность ситуации в том, что 3 апреля «Атлетик» сыграет финал против «Сосьедада», а 17 апреля — еще один финал против «Барсы». На одном и том же стадионе — «Олимпийском» в Севилье. Таким образом, Марселино может выиграть 3 трофея за 3,5 месяца работы (Суперкубок и 2 Кубка)
  • Самое забавное, что у Марселино есть шанс стать королем Кубка, ведь предыдущий финал сезона-2018/19 выиграла «Валенсия» как раз под его руководством. Тренер не работал до января 2021-го, но перенос главного матча создает для него этот шанс
  • Не забудем, что актуальны и основные сюжеты финала: первый баскский в истории, а также 37 лет без важного трофея у «Атлетика» и 34 — у «Реала Сосьедад»

Егор Кузнец

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