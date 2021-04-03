Агуэро покидает «Сити» в статусе легенды всей АПЛ. Его хотят видеть в «Барселоне», «Ювентусе» и «Челси»
Попробуйте назвать 5 бомбардиров в истории чемпионата Англии лучше него.
Попробуйте назвать 5 бомбардиров в истории чемпионата Англии лучше него.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, когда его спросили о месте Агуэро в истории Английской
Марадона покорил Италию, Месси сделал это в Испании, а Агуэро — в Англии. Его цифры говорят сами за себя. Он может выигрывать матчи в одиночку.
Это слова специалиста, чьи отношения с Агуэро складывались непросто. Когда Пеп приехал в Англию, аргентинец уже был идолом «Этихада» и одним из самых эффективных бомбардиров в чемпионате. Но Гвардиола не постеснялся требовать от форварда изменить игру и даже показательно сажал его на скамейку, выпуская более активного в прессинге Габриэля Жезуса.
Агуэро сделал то, что отличает великих игроков от просто звездных. Он принял вызов, вышел из зоны комфорта в зону активного прессинга и улучшил свою игру. Он адаптировался к идеям одного из самых известных тренеров современности.
В свое время тот же эволюционный путь пришлось пройти другому бомбардиру, чье имя навсегда вписано в историю АПЛ — Тьерри Анри. В «Арсенале» француз был одновременно главным дирижером и главным исполнителем в атаке, но в «Барселоне» Гвардиолы ему пришлось уйти на второй план и помогать Месси и Это’О.
Новость об уходе аргентинца из «Манчестер Сити» через пару месяцев заставила всех заново отрефлексировать, какое место Агуэро занимает в ряду легенд английского футбола.
Анри он обошел по забитым мячам — 181 против 175 (правда, француз остался более эффективным, так как сыграл меньше матчей). Впереди только Энди Коул, Уэйн Руни и Алан Ширер, но обогнать троих англичан нереально.
Агуэро уже официально лучший
Но величие аргентинца не измеряется одними только голами. С его уходом завершается целый цикл — в составе «Сити» не останется ни одного футболиста, который выигрывал дебютный для клуба титул в сезоне-2011/12. Совсем скоро воплощение этого цикла станет осязаемым лишь в виде ансамбля скульптур около «Этихада» — Венсан Компани и Давид Сильва уже молча взирают на проходящих мимо людей. Владелец манчестерского клуба пообещал, что Агуэро скоро к ним присоединится.
Наверное, Агуэро нельзя назвать таким же футбольным виртуозом и интеллигентом, каким был Деннис Бергкамп. Пожалуй, он не сравнится для англичан с национальным героем Ширером. Но есть
Как и Кантона, Агуэро начал забивать, едва выйдя на английские газоны. В первой же игре против «Суонси» аргентинец оформил дубль и отдал голевую передачу.
Как и Кантона, Агуэро забивал много и посягал на рекорды. Например, в игре против «Ньюкасла» в 2015 году он забил 5 мячей за 20 минут.
Как и Кантона, Агуэро открыл новую эпоху в истории своей команды. С французом «Манчестер Юнайтед» в 1993-м выиграл первый чемпионский титул с 1967 года. С аргентинцем другой манчестерский клуб прервал 44-летнюю серию без золотых медалей.
И как это сделал! Даже сейчас, спустя 10 лет, невозможно без эмоций пересмотреть тот решающий гол Агуэро на четвертой добавленной минуте в матче последнего тура с «КПР». На другой стороне Англии «Юнайтед» уже готовился отмечать титул — разве
Агуэро не раз признавался, что до окончания карьеры хотел бы вернуться в родной «Индепендьенте». Однако Аргентине придется подождать — 32-летний нападающий еще чувствует в себе силы поиграть в
Учитывая статус свободного агента (то есть за переход не нужно платить никому, только составлять личный контракт футболиста), в предложениях дефицита нет. Даже южноафриканский клуб «Кейп Таун» 1 апреля пошутил, что подписал контракт с аргентинцем.
Из других неочевидных работодателей можно назвать португальскую «Бенфику», которая очень хочет следующий сезон начать с большой звездой в составе, — ранее клубу не удалось переманить к себе Эдинсона Кавани.
Чтобы
Основные варианты — это
С «Барсой» все несколько сложнее. С одной стороны, Агуэро — большой друг Месси, и его гипотетический приезд мог бы помочь удержать каталонское «наше все» в клубе. С другой стороны, если Месси
В то же время новоявленный президент каталонского клуба Жоан Лапорта больше хочет купить Эрлинга Холланда (откуда он возьмет 150 миллионов евро, не уточняется), а главный тренер Роналд Куман предпочел бы получить соотечественника Мемфиса Депая — он моложе, здоровее, универсальнее и куда охотнее будет действовать в контрпрессинге.
Мантра «ну, если не Холланд, то хоть Агуэро» вообще рискует обрести популярность ближайшим летом. По сообщениям ESPN, именно так размышляют в «Челси» — если не удастся выиграть в борьбе за суперталантливого норвежца, то Агуэро вполне потянет на роль утешительного приза. В таком случае у аргентинца останутся шансы обогнать в списке бомбардиров АПЛ не только Энди Коула, но и Уэйна Руни.
Впрочем, все это будущее время. В ближайшие полтора месяца у Агуэро,
Исторический квадрупль и гол на четвертой добавленной минуте в Стамбуле? Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но ведь и Агуэро слишком хорош, чтобы быть настоящим.
Станислав Рынкевич