Агуэро покидает «Сити» в статусе легенды всей АПЛ. Его хотят видеть в «Барселоне», «Ювентусе» и «Челси»

Серхио Агуэро покинет «Манчестер Сити» этим летом как свободный агент. Его контракт с клубом истекает 30 июня

Аргентинский нападающий провел в «Сити» 10 лет и выиграл 13 трофеев, включая 4 титула чемпиона премьер-лиги. По итогам нынешнего сезона трофеев станет еще больше

По итогам нынешнего сезона трофеев станет еще больше В текущем сезоне АПЛ он провел всего 8 матчей и забил только 1 гол — много игр пропустил из-за травм и коронавируса

травм и коронавируса На Агуэро нацелены ведущие клубы Европы, включая «Барселону», «Ювентус» и «ПСЖ»

Агуэро — живая легенда АПЛ. Забил больше, чем Анри, открыл новую эпоху для манчестерского клуба, как Кантона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, когда его спросили о месте Агуэро в истории Английской премьер-лиги, на похвалу не поскупился.

Марадона покорил Италию, Месси сделал это в Испании, а Агуэро — в Англии. Его цифры говорят сами за себя. Он может выигрывать матчи в одиночку. Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити»

Это слова специалиста, чьи отношения с Агуэро складывались непросто. Когда Пеп приехал в Англию, аргентинец уже был идолом «Этихада» и одним из самых эффективных бомбардиров в чемпионате. Но Гвардиола не постеснялся требовать от форварда изменить игру и даже показательно сажал его на скамейку, выпуская более активного в прессинге Габриэля Жезуса.

Серхио Агуэро и Пеп Гвардиола | Источник: AFP 2020

Агуэро сделал то, что отличает великих игроков от просто звездных. Он принял вызов, вышел из зоны комфорта в зону активного прессинга и улучшил свою игру. Он адаптировался к идеям одного из самых известных тренеров современности.

В свое время тот же эволюционный путь пришлось пройти другому бомбардиру, чье имя навсегда вписано в историю АПЛ — Тьерри Анри. В «Арсенале» француз был одновременно главным дирижером и главным исполнителем в атаке, но в «Барселоне» Гвардиолы ему пришлось уйти на второй план и помогать Месси и Это’О.

Новость об уходе аргентинца из «Манчестер Сити» через пару месяцев заставила всех заново отрефлексировать, какое место Агуэро занимает в ряду легенд английского футбола.

Анри он обошел по забитым мячам — 181 против 175 (правда, француз остался более эффективным, так как сыграл меньше матчей). Впереди только Энди Коул, Уэйн Руни и Алан Ширер, но обогнать троих англичан нереально.

Агуэро уже официально лучший бомбардир-легионер в истории АПЛ. Он также лучший бомбардир в истории «Манчестер Сити» — 257 мячей в 384 играх, и мы еще продолжаем считать.

Но величие аргентинца не измеряется одними только голами. С его уходом завершается целый цикл — в составе «Сити» не останется ни одного футболиста, который выигрывал дебютный для клуба титул в сезоне-2011/12. Совсем скоро воплощение этого цикла станет осязаемым лишь в виде ансамбля скульптур около «Этихада» — Венсан Компани и Давид Сильва уже молча взирают на проходящих мимо людей. Владелец манчестерского клуба пообещал, что Агуэро скоро к ним присоединится.

Наверное, Агуэро нельзя назвать таким же футбольным виртуозом и интеллигентом, каким был Деннис Бергкамп. Пожалуй, он не сравнится для англичан с национальным героем Ширером. Но есть кое-что, что роднит его с другой иконой АПЛ — Эриком Кантона.

Эрик Кантона | Источник: AFP 2020

Как и Кантона, Агуэро начал забивать, едва выйдя на английские газоны. В первой же игре против «Суонси» аргентинец оформил дубль и отдал голевую передачу.

Как и Кантона, Агуэро забивал много и посягал на рекорды. Например, в игре против «Ньюкасла» в 2015 году он забил 5 мячей за 20 минут. Пента-трик в истории АПЛ до него оформляли только Ширер, Коул, Джермейн Дефо и Димитар Бербатов.

Как и Кантона, Агуэро открыл новую эпоху в истории своей команды. С французом «Манчестер Юнайтед» в 1993-м выиграл первый чемпионский титул с 1967 года. С аргентинцем другой манчестерский клуб прервал 44-летнюю серию без золотых медалей.

И как это сделал! Даже сейчас, спустя 10 лет, невозможно без эмоций пересмотреть тот решающий гол Агуэро на четвертой добавленной минуте в матче последнего тура с «КПР». На другой стороне Англии «Юнайтед» уже готовился отмечать титул — разве кто-то способен забить два мяча в добавленное арбитром время, — но Агуэро не был знаком с концептом «времени Фергюсона» и перевел стрелки часов так, чтобы они показывали время новых имен в АПЛ.

Футболисты «Манчестер Сити» празднуют гол в ворота «КПР» в сезоне–2011/12. Автором забитого гола стал Серхио Агуэро, благодаря ему «Сити» стал чемпионом | Источник: AFP 2020

Агуэро может заменить Месси в «Барсе» или Роналду в «Ювентусе». Для «Челси» он запасной план на случай провала в переговорах с Холландом

Агуэро не раз признавался, что до окончания карьеры хотел бы вернуться в родной «Индепендьенте». Однако Аргентине придется подождать — 32-летний нападающий еще чувствует в себе силы поиграть в топ-чемпионатах Европы.

Учитывая статус свободного агента (то есть за переход не нужно платить никому, только составлять личный контракт футболиста), в предложениях дефицита нет. Даже южноафриканский клуб «Кейп Таун» 1 апреля пошутил, что подписал контракт с аргентинцем.

Из других неочевидных работодателей можно назвать португальскую «Бенфику», которая очень хочет следующий сезон начать с большой звездой в составе, — ранее клубу не удалось переманить к себе Эдинсона Кавани.

Чтобы как-то конкурировать с топами, «Бенфика» подключила к переговорам бывших одноклубников Агуэро, ныне играющих в Португалии — Жоау Канселу и Рубена Диаша, а также выступавших за «Бенфику» аргентинцев Пабло Аймара и Хавьера Савиолу. Называется даже конкретное предложение по контракту: три года и 12 миллионов в год. Возможно, по соотношению «деньги/престиж» это самое сбалансированное предложение из тех, что будут у Агуэро на руках.

Основные варианты — это все-таки «Барселона», «Ювентус» и «ПСЖ». В каждом из них Агуэро должен заменить какую-то большую звезду. «Юве» представляет, как будет жить без Криштиану Роналду, в Париже не уверены, что смогут удержать и Мбаппе, и Неймара.

С «Барсой» все несколько сложнее. С одной стороны, Агуэро — большой друг Месси, и его гипотетический приезд мог бы помочь удержать каталонское «наше все» в клубе. С другой стороны, если Месси все-таки не расстался с мыслью покинуть «Камп Ноу» по окончании сезона, Агуэро может хотя бы частично занять его место на поле.

В то же время новоявленный президент каталонского клуба Жоан Лапорта больше хочет купить Эрлинга Холланда (откуда он возьмет 150 миллионов евро, не уточняется), а главный тренер Роналд Куман предпочел бы получить соотечественника Мемфиса Депая — он моложе, здоровее, универсальнее и куда охотнее будет действовать в контрпрессинге.

Мантра «ну, если не Холланд, то хоть Агуэро» вообще рискует обрести популярность ближайшим летом. По сообщениям ESPN, именно так размышляют в «Челси» — если не удастся выиграть в борьбе за суперталантливого норвежца, то Агуэро вполне потянет на роль утешительного приза. В таком случае у аргентинца останутся шансы обогнать в списке бомбардиров АПЛ не только Энди Коула, но и Уэйна Руни.

Впрочем, все это будущее время. В ближайшие полтора месяца у Агуэро, наконец-то набравшего форму, есть возможность стать еще более легендарной фигурой на «Этихаде». «Манчестер Сити» практически наверняка станет чемпионом Англии, но продолжается борьба в обоих домашних Кубках и Лиге чемпионов.

Исторический квадрупль и гол на четвертой добавленной минуте в Стамбуле? Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но ведь и Агуэро слишком хорош, чтобы быть настоящим.