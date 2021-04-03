«Челси» дома разгромно проиграл «Вест Бромвичу», потерпев первое поражение при Тухеле

Хозяева первыми открыли счет в матче благодаря голу Кристиана Пулишича (27-я минута), но, спустя 2 минуты, защитник «Челси» Тьяго Силва получил вторую желтую карточку и был удален с поля, после чего в ворота «аристократов» влетело 4 мяча. За гостей дублем отметился Матеус Перейра (45+2, 45+4). Еще по голу на свой счет записали Каллум Робинсон (63) и Мбайе Дьян (68).

Мейсон Маунт сумел сократить отставание в счете до 2-х мячей, поразив ворота соперника на 71-й минуте, но большего игроки «Челси» добиться не смогли, а под занавес встречи Каллум Робинсон довел счет до разгромного, забив на 91-й минуте и оформив дубль. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «Вест Бромвича».

Это поражение стало первым для Томаса Тухеля во главе «Челси» с момента подписания контракта. Синие не проигрывали на протяжении 15 матчей во всех турнирах.