«Челси» дома разгромно проиграл «Вест Бромвичу», потерпев первое поражение при Тухеле

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Ювентус
Футбол. Зарубежный
перерыв
ПСЖ
Лилль
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал
Эйбар
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лидс
Шеффилд Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:30
Лестер
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
Осасуна
Хетафе
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Ахмат
05
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Сочи
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Хоффенхайм
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Шальке-04
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Кельн
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Арминия
11
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Фрайбург
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Алания
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо М
Иртыш
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Нефтехимик
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Спартак-2
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Удинезе
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто
Парма
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Фиорентина
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
Верона
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Специя
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Кротоне
43
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Рома
22
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Ливерпуль
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Динамо Бр
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Гранада
Вильярреал
03
Футбол. Зарубежный
14:30
Челси
Вест Бромвич Альбион
25
Футбол. Зарубежный
14:00
Монако
Метц
40
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Томь
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Енисей
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Текстильщик
40
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ротор
Локомотив
02
Футбол. Зарубежный
13:30
Милан
Сампдория
11
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Оренбург
10
Все события
Фоторепортажи
10Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль
60Медведева и Загитова станцевали под Las Ketchup, Косторная смеялась. Главные фото первого шоу Тутберидзе
16:48 (мск), источник: Sport24

«Челси» дома разгромно проиграл «Вест Бромвичу», потерпев первое поражение при Тухеле

В Англии завершилась встреча 30-го тура АПЛ, в которой «Челси» на своем поле проиграл «Вест Бромвичу» со счетом 2:5.

Наверх
Источник: AFP 2020

Хозяева первыми открыли счет в матче благодаря голу Кристиана Пулишича (27-я минута), но, спустя 2 минуты, защитник «Челси» Тьяго Силва получил вторую желтую карточку и был удален с поля, после чего в ворота «аристократов» влетело 4 мяча. За гостей дублем отметился Матеус Перейра (45+2, 45+4). Еще по голу на свой счет записали Каллум Робинсон (63) и Мбайе Дьян (68).

Мейсон Маунт сумел сократить отставание в счете до 2-х мячей, поразив ворота соперника на 71-й минуте, но большего игроки «Челси» добиться не смогли, а под занавес встречи Каллум Робинсон довел счет до разгромного, забив на 91-й минуте и оформив дубль. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «Вест Бромвича».

Это поражение стало первым для Томаса Тухеля во главе «Челси» с момента подписания контракта. Синие не проигрывали на протяжении 15 матчей во всех турнирах.

«Челси» за 30 матчей набрал 51 очко и с этим показателем занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Бромвич», в активе которого 21 очко после 30 матчей, находится на 19-й позиции.

Челси
2:5
Первый тайм: 1:2
Вест Бромвич Альбион
 Бывшая жена украинского футболиста разоткровенничалась, показав свою любимую позу в постели
«Самая безумная жена». Супруга экс-вратаря сборной России укротила большую змею на Занзибаре: видео
Он вам не Хабиб. Победить Усману Нурмагомедову помогла ударка
Миранчук победил, «Фиорентина» без Кокорина выиграть не смогла
«Локомотив» выиграл шесть матчей из шести в 2021 году
Макгрегор подтвердил проведение боя с Порье
Агуэро покидает «Сити». Его хотят видеть все европейские топы
«Динамо» принимает «Уфу» в матче РПЛ (трансляция)
«Реал» — «Эйбар» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь