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17:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Футболисты «Ювентуса» могут столкнуться с задержками по зарплате

«Ювентус» обратился к футболистам с просьбой согласиться на четырехмесячную задержку зарплаты, утверждает Corriere dello Sport.

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Источник: AFP 2020

Аналогичное соглашение было заключено в минувшем сезоне, чтобы снизить финансовые трудности клуба, связанные с пандемией коронавируса. Тогда игрокам задержали выплаты за март, апрель, май и июнь.

На сей раз руководство может столкнуться с определенными трудностями в переговорах, поскольку контракты некоторых игроков заканчиваются, а кое-кто не намерен связывать свое будущее с «Ювентусом» после июня 2021 года.

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