«Аталанта» обыграла «Удинезе» в матче чемпионата Италии. Миранчук вышел на замену

В составе победителей мячи забили Луис Муриэль (19-я и 43-я минуты) и Дуван Сапата (61). У проигравших отличились Роберто Перейра (45) и Йенс Ларсен (71). Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 86-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Аталанта одержала третью победу подряд в чемпионате Италии и поднялась на третье место в турнирной таблице, набрав 58 очков. «Удинезе» не может победить на протяжении трех матчей, клуб идет на 12-м месте с 33 очками. В следующем туре команда из Бергамо 11 апреля на выезде встретится с «Фиорентиной», за которую выступает россиянин Александр Кокорин, «Удинезе» днем ранее примет «Торино».