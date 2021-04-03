«Аталанта» обыграла «Удинезе» в матче чемпионата Италии. Миранчук вышел на замену
ТАСС, 3 апреля. «Аталанта» на своем поле обыграла «Удинезе» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2.
ТАСС, 3 апреля. «Аталанта» на своем поле обыграла «Удинезе» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2.
В составе победителей мячи забили Луис Муриэль (19-я и 43-я минуты) и Дуван Сапата (61). У проигравших отличились Роберто Перейра (45) и Йенс Ларсен (71). Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 86-й минуте и не отметился результативными действиями.
«Аталанта одержала третью победу подряд в чемпионате Италии и поднялась на третье место в турнирной таблице, набрав 58 очков. «Удинезе» не может победить на протяжении трех матчей, клуб идет на 12-м месте с 33 очками. В следующем туре команда из Бергамо 11 апреля на выезде встретится с «Фиорентиной», за которую выступает россиянин Александр Кокорин, «Удинезе» днем ранее примет «Торино».
Результаты других матчей игрового дня
«Беневенто» — «Парма» — 2:2;.
«Дженоа» — «Фиорентина» — 1:1;.
«Кальяри» — «Верона» — 0:2;.
«Лацио» — «Специя» — 2:1;.
«Наполи» — «Кротоне» — 4:3;.
«Сассуоло» — «Рома» — 2:2.