«Реал» победил «Эйбар» и поднялся на 2-е место в Ла Лиге

Благодаря этой победе «Реал» поднялся в турнирной таблице Ла Лиги на 2-е место, набрав 63 очка в 29 матчах и обойдя «Барселону» (62 очка), у которой есть игра в запасе. «Эйбар» находится на 19-й позиции — 23 очка в 29 матчах.