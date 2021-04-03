«Реал» победил «Эйбар» и поднялся на 2-е место в Ла Лиге
В Испании завершился матч 29-го тура РПЛ, в котором мадридский «Реал» на своем поле победил «Эйбар» со счетом 2:0.
В Испании завершился матч 29-го тура РПЛ, в котором мадридский «Реал» на своем поле победил «Эйбар» со счетом 2:0.
В составе сливочных голы забивали Марко Асенсио (41-я минута) и Карим Бензема (73).
Благодаря этой победе «Реал» поднялся в турнирной таблице Ла Лиги на 2-е место, набрав 63 очка в 29 матчах и обойдя «Барселону» (62 очка), у которой есть игра в запасе. «Эйбар» находится на 19-й позиции — 23 очка в 29 матчах.