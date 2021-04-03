«Лилль» обыграл ПСЖ и вышел на первое место в чемпионате Франции по футболу
ТАСС, 3 апреля. «Лилль» на выезде победил «Пари Сен-Жермен» в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ТАСС, 3 апреля. «Лилль» на выезде победил «Пари Сен-Жермен» в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч в игре забил Джонатан Дэвид (20-я минута). В компенсированное ко второму тайму время нападающий ПСЖ Неймар получил вторую желтую карточку и покинул поле, а после этого был удален защитник «Лилля» Тьягу Джало.
Защитник парижской команды Маркиньос провел 200-й матч в составе клуба в чемпионате страны.
«Лилль» вышел на первую строчку в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 66 очков. ПСЖ идет вторым, имея в активе 63 очка. В следующем туре «Лилль» 9 апреля на выезде сыграет с «Мецем», ПСЖ днем позднее в гостях сыграет со «Страсбуром». 7 апреля подопечные Маурисио Почеттино на выезде проведут первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против германской «Баварии».