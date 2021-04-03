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20:59 (мск), источник: ТАСС

«Лилль» обыграл ПСЖ и вышел на первое место в чемпионате Франции по футболу

ТАСС, 3 апреля. «Лилль» на выезде победил «Пари Сен-Жермен» в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Источник: AP 2020

Единственный мяч в игре забил Джонатан Дэвид (20-я минута). В компенсированное ко второму тайму время нападающий ПСЖ Неймар получил вторую желтую карточку и покинул поле, а после этого был удален защитник «Лилля» Тьягу Джало.

Защитник парижской команды Маркиньос провел 200-й матч в составе клуба в чемпионате страны. Из-за заражения коронавирусом встречу пропустил полузащитник хозяев Марко Верратти. ПСЖ проиграл «Лиллю» дома впервые за 22 матча, в предыдущий раз «Лилль» праздновал победу в Париже в апреле 1996 года.

«Лилль» вышел на первую строчку в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 66 очков. ПСЖ идет вторым, имея в активе 63 очка. В следующем туре «Лилль» 9 апреля на выезде сыграет с «Мецем», ПСЖ днем позднее в гостях сыграет со «Страсбуром». 7 апреля подопечные Маурисио Почеттино на выезде проведут первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против германской «Баварии».

Во время загрузки произошла ошибка.
ПСЖ
0:1
Первый тайм: 0:1
Лилль
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