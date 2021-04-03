«Лилль» обыграл ПСЖ и вышел на первое место в чемпионате Франции по футболу

Единственный мяч в игре забил Джонатан Дэвид (20-я минута). В компенсированное ко второму тайму время нападающий ПСЖ Неймар получил вторую желтую карточку и покинул поле, а после этого был удален защитник «Лилля» Тьягу Джало.

Защитник парижской команды Маркиньос провел 200-й матч в составе клуба в чемпионате страны. Из-за заражения коронавирусом встречу пропустил полузащитник хозяев Марко Верратти. ПСЖ проиграл «Лиллю» дома впервые за 22 матча, в предыдущий раз «Лилль» праздновал победу в Париже в апреле 1996 года.