Футболисты «Шахтера» разгромили «Ислочь» в чемпионате Беларуси

Играя на своем поле поле, действующие чемпионы страны со счетом 4:0 переиграли «Ислочь», у которой до этого было две победы в двух матчах. В конце первого тайма Дембо Дарбо и Юлиус Секе забили два мяча в ворота гостей, а после перерыва Валон Ахмеди и Дембо Дарбо довели дело до разгрома.
Результаты других встреч 3-го тура: «Спутник» (Речица) — «Минск» — 0:1, БАТЭ (Борисов) — «Гомель» — 3:2, «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Брест) — 0:1. Позже «Торпедо-БелАЗ» примет в Жодино «Витебск».
Заключительные матчи этого тура пройдут в воскресенье, 4 апреля: «Славия» (Мозырь) — «Сморгонь», «Рух» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Динамо» (Минск) — «Слуцк».
Турнирную таблицу возглавляет «Шахтер», у которого 9 очков из 9 возможных. Брестское «Динамо» и БАТЭ, имеют по 7 очков. Футболисты «Славии», «Сморгони» и «Спутника» все свои матчи проиграли.