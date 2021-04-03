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21:04 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Шахтера» разгромили «Ислочь» в чемпионате Беларуси

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» одержал третью победу подряд в матчах 31-го чемпионата Беларуси по футболу и возглавил турнирную таблицу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Играя на своем поле поле, действующие чемпионы страны со счетом 4:0 переиграли «Ислочь», у которой до этого было две победы в двух матчах. В конце первого тайма Дембо Дарбо и Юлиус Секе забили два мяча в ворота гостей, а после перерыва Валон Ахмеди и Дембо Дарбо довели дело до разгрома.

Результаты других встреч 3-го тура: «Спутник» (Речица) — «Минск» — 0:1, БАТЭ (Борисов) — «Гомель» — 3:2, «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Брест) — 0:1. Позже «Торпедо-БелАЗ» примет в Жодино «Витебск».

Заключительные матчи этого тура пройдут в воскресенье, 4 апреля: «Славия» (Мозырь) — «Сморгонь», «Рух» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Динамо» (Минск) — «Слуцк».

Турнирную таблицу возглавляет «Шахтер», у которого 9 очков из 9 возможных. Брестское «Динамо» и БАТЭ, имеют по 7 очков. Футболисты «Славии», «Сморгони» и «Спутника» все свои матчи проиграли.

Шахтер С
4:0
Первый тайм: 0:0
Ислочь
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