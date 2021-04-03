Футболисты «Шахтера» разгромили «Ислочь» в чемпионате Беларуси

Играя на своем поле поле, действующие чемпионы страны со счетом 4:0 переиграли «Ислочь», у которой до этого было две победы в двух матчах. В конце первого тайма Дембо Дарбо и Юлиус Секе забили два мяча в ворота гостей, а после перерыва Валон Ахмеди и Дембо Дарбо довели дело до разгрома.