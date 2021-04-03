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21:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби

В матче 29-го тура итальянской Серии А «Торино» сыграл вничью с туринским «Ювентусом».

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Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 2:2.

На 13-й минуте вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза открыл счёт, ему ассистировал Альваро Мората. Нападающий «Торино» Арнальдо Антонио Санабрия сравнял счёт. В начале второго тайма Санабрия вывел хозяев вперёд, оформив дубль. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнял счёт на 79-й минуте, голевую передачу отдал Джорджо Кьеллини.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. Ассистенты — Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервный арбитр — Юан Лука Сакки.

«Ювентус» в 57 матчах набрал 55 очков и занимает пятое место в таблице Серии А. «Торино» (23) находится на 17-м месте.

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Торино
2:2
Первый тайм: 1:1
Ювентус
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