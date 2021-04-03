«Бавария» прервала восьмиматчевую беспроигрышную серию «Лейпцига» в чемпионате Германии

«Бавария» одержала пятую подряд победу в чемпионате, клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 64 очка. «Лейпциг» прервал беспроигрышную серию в бундеслиге из восьми игр и идет на второй строчке, имея в активе 57 очков. В следующем туре мюнхенская команда 10 апреля примет берлинский «Унион», «Лейпциг» в этот же день на выезде встретится с «Вердером». 7 апреля Бавария примет французский ПСЖ в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.