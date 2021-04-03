«Бавария» прервала восьмиматчевую беспроигрышную серию «Лейпцига» в чемпионате Германии

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ланс
Лион
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал
Ливерпуль
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Болонья
Интер
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М
Фрайбург
01
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Бавария
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Лестер
Манчестер Сити
02
Футбол. Зарубежный
19:30
Осасуна
Хетафе
00
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Нижний Новгород
12
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Уфа
40
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Ювентус
22
Футбол. Зарубежный
18:00
ПСЖ
Лилль
01
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Эйбар
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Шеффилд Юнайтед
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Ахмат
05
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Сочи
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Хоффенхайм
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Шальке-04
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Кельн
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Арминия
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Алания
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо М
Иртыш
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Нефтехимик
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Спартак-2
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Удинезе
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто
Парма
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Фиорентина
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
Верона
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Специя
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Кротоне
43
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Рома
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Динамо Бр
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Гранада
Вильярреал
03
Футбол. Зарубежный
14:30
Челси
Вест Бромвич Альбион
25
Футбол. Зарубежный
14:00
Монако
Метц
40
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Томь
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Енисей
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Текстильщик
40
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ротор
Локомотив
02
Футбол. Зарубежный
13:30
Милан
Сампдория
11
Все события
Фоторепортажи
Триумф российских фигуристок на ЧМ
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
22:05 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» прервала восьмиматчевую беспроигрышную серию «Лейпцига» в чемпионате Германии

ТАСС, 3 апреля. «Бавария» на выезде обыграла «Лейпциг» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Единственный мяч в игре забил Леон Горецка (38-я минута).

«Бавария» одержала пятую подряд победу в чемпионате, клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 64 очка. «Лейпциг» прервал беспроигрышную серию в бундеслиге из восьми игр и идет на второй строчке, имея в активе 57 очков. В следующем туре мюнхенская команда 10 апреля примет берлинский «Унион», «Лейпциг» в этот же день на выезде встретится с «Вердером». 7 апреля Бавария примет французский ПСЖ в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Результаты других матчей игрового дня

«Аугсбург» — «Хоффенхайм» — 2:1;.

«Байер» — «Шальке» — 2:1;.

«Боруссия» (Дортмунд) — «Айнтрахт» — 1:2;.

«Вольфсбург» — «Кёльн» — 1:0;.

«Майнц» — «Арминия» — 1:1.

РБ Лейпциг
0:1
Первый тайм: 0:1
Бавария
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
«Краснодар» дома уступил «Ахмату» со счетом 0:5
Миранчук победил, «Фиорентина» без Кокорина выиграть не смогла
«Реал Мадрид» поднялся на второе место в Ла Лиге
«Лилль» обыграл ПСЖ и вышел на первое место, Неймара удалили
СМИ: Мурад Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара»
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби
«Динамо» разгромило «Уфу» в матче чемпионата России по футболу
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь