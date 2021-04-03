«Бавария» прервала восьмиматчевую беспроигрышную серию «Лейпцига» в чемпионате Германии
ТАСС, 3 апреля. «Бавария» на выезде обыграла «Лейпциг» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ТАСС, 3 апреля. «Бавария» на выезде обыграла «Лейпциг» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч в игре забил Леон Горецка (38-я минута).
«Бавария» одержала пятую подряд победу в чемпионате, клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 64 очка. «Лейпциг» прервал беспроигрышную серию в бундеслиге из восьми игр и идет на второй строчке, имея в активе 57 очков. В следующем туре мюнхенская команда 10 апреля примет берлинский «Унион», «Лейпциг» в этот же день на выезде встретится с «Вердером». 7 апреля Бавария примет французский ПСЖ в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
Результаты других матчей игрового дня
«Аугсбург» — «Хоффенхайм» — 2:1;.
«Байер» — «Шальке» — 2:1;.
«Боруссия» (Дортмунд) — «Айнтрахт» — 1:2;.
«Вольфсбург» — «Кёльн» — 1:0;.
«Майнц» — «Арминия» — 1:1.