«Интер» обыграл «Болонью» и увеличил отрыв от «Милана» до 8 очков

В матче 29-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» переиграл «Болонью». Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 31-й минуте встречи забил Ромелу Лукаку.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Пьеро Джакомелли. Ассистенты — Валентино Фьорито и Мауро Галетто. Резервный арбитр — Ливио Маринелли.

«Интер» в 28 матчах набрал 68 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Нерадзурри» увеличил отрыв от «Милана» (60), занимающего второе место, до 8 очков. «Болонья» (34) находится на 11-м месте.

Напомним, в матче 29-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Сампдорию». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась ничьей со счётом 1:1. Миланцы спаслись от поражения на 87-й минуте.