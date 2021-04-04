«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу

Голы в матче забили Диогу Жота (64-я и 82-я минуты) и Мохаммед Салах (68).

«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков в 30 матчах. «Арсенал» идет девятым, имея в активе 42 очка после 30 встреч.

В другом матче дня «Манчестер Сити» обыграл в гостях «Лестер» со счетом 2:0 и лидирует в таблице, набрав 74 очка.

После этого результата «Ливерпуль» потерял шансы догнать «Манчестер Сити» и защитить титул чемпиона Англии.