«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу
ТАСС, 3 апреля. Футболисты «Ливерпуля» обыграли лондонский «Арсенал» со счетом 3:0 в гостевом матче 30-го тура Английской
ТАСС, 3 апреля. Футболисты «Ливерпуля» обыграли лондонский «Арсенал» со счетом 3:0 в гостевом матче 30-го тура Английской
Голы в матче забили Диогу Жота (64-я и 82-я минуты) и Мохаммед Салах (68).
«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков в 30 матчах. «Арсенал» идет девятым, имея в активе 42 очка после 30 встреч.
После этого результата «Ливерпуль» потерял шансы догнать «Манчестер Сити» и защитить титул чемпиона Англии.
В следующем туре «Ливерпуль» 10 апреля дома примет «Астон Виллу», а 6 апреля в гостях сыграет с испанским «Реалом» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. «Арсенал» в 31-м туре АПЛ 11 апреля в гостях встретится с «Шеффилдом», а 8 апреля на своем поле проведет первую встречу против чешской «Славии» в четвертьфинале Лиги Европы.