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00:20 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 3 апреля. Футболисты «Ливерпуля» обыграли лондонский «Арсенал» со счетом 3:0 в гостевом матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

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Источник: AP 2020

Голы в матче забили Диогу Жота (64-я и 82-я минуты) и Мохаммед Салах (68).

«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков в 30 матчах. «Арсенал» идет девятым, имея в активе 42 очка после 30 встреч.

В другом матче дня «Манчестер Сити» обыграл в гостях «Лестер» со счетом 2:0 и лидирует в таблице, набрав 74 очка.

После этого результата «Ливерпуль» потерял шансы догнать «Манчестер Сити» и защитить титул чемпиона Англии.

В следующем туре «Ливерпуль» 10 апреля дома примет «Астон Виллу», а 6 апреля в гостях сыграет с испанским «Реалом» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. «Арсенал» в 31-м туре АПЛ 11 апреля в гостях встретится с «Шеффилдом», а 8 апреля на своем поле проведет первую встречу против чешской «Славии» в четвертьфинале Лиги Европы.

Арсенал
0:3
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
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