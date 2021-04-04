«Реал Сосьедад» стал обладателем Кубка Испании по футболу 2020 года

Единственный гол на 63-й минуте с пенальти забил Микель Оярсабаль.
Финальный матч за Кубок Испании был отложен из-за пандемии коронавируса, изначально встреча должна была пройти 18 апреля 2020 года.
Турнир проводится с 1903 года. «Реал Сосьедад» в третий раз стал обладателем кубка страны, ранее клуб одерживал победы в 1909 году, а также в сезоне-1986/87. «Атлетик» выигрывал трофей 23 раза, в последний раз в сезоне-1983/84.
17 апреля «Атлетик» сыграет в финале Кубка Испании 2021 года против «Барселоны». Встреча также пройдет в Севильи на Олимпийском стадионе.