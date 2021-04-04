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11:20 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ объявил о трансфере футболиста с опытом игры в еврокубках

Также привлекался в юношеские и молодежную сборные.

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Белорусский футболист Александр Чиж перешел в «Туран». Об этом сообщает пресс-служба туркестанского клуба.

Команда
Туран

Чиж родился 10 февраля 1997 года в Брестской области. Имеет опыт игры за юношеские и молодежную сборные Беларуси.

Клубную карьеру начинал в минском «Динамо», в составе которого провел более двух десятков игр, в том числе в Лиге Европы. В 2017 году был отдан в аренду в «Нафтан» из Новополоцка.

За «Туран» 24-летний Чиж также будет выступать на правах аренды до конца текущего года.

Напомним, что в первом туре «Туран» отобрал очки у «Астаны» (2:2), а во втором уступил на выезде «Жетысу» (0:3). Следующую игру проведет на своем поле с «Кайсаром» 4 апреля. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

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