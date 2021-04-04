Клуб КПЛ объявил о трансфере футболиста с опытом игры в еврокубках

Белорусский футболист Александр Чиж перешел в «Туран». Об этом сообщает пресс-служба туркестанского клуба.

Команда Туран

Чиж родился 10 февраля 1997 года в Брестской области. Имеет опыт игры за юношеские и молодежную сборные Беларуси.

Клубную карьеру начинал в минском «Динамо», в составе которого провел более двух десятков игр, в том числе в Лиге Европы. В 2017 году был отдан в аренду в «Нафтан» из Новополоцка.

За «Туран» 24-летний Чиж также будет выступать на правах аренды до конца текущего года.