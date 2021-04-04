Клуб КПЛ подписал экс-футболиста молодежной сборной Казахстана

«Каспий» подписал контракт с воспитанником Мангистауского футбола Мирасом Тулиевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Команда Каспий

26-летний полузащитник уже выступал за «Каспий» в 2014 году, а последние три сезона провел в «Окжетпесе», который по итогам предыдущего чемпионата вылетел в первую лигу.

Тулиев обучался в бразильской академии «Оле Бразил». Также играл за клуб первой лиги «Байтерек» и вызывался в молодежную сборную Казахстана.