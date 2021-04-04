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11:57 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ подписал экс-футболиста молодежной сборной Казахстана

Сегодня команда проведет матч третьего тура.

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«Каспий» подписал контракт с воспитанником Мангистауского футбола Мирасом Тулиевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Команда
Каспий

26-летний полузащитник уже выступал за «Каспий» в 2014 году, а последние три сезона провел в «Окжетпесе», который по итогам предыдущего чемпионата вылетел в первую лигу.

Тулиев обучался в бразильской академии «Оле Бразил». Также играл за клуб первой лиги «Байтерек» и вызывался в молодежную сборную Казахстана.

Напомним, что «Каспий» в первом туре КПЛ-2021 сыграл вничью на своем поле с «Актобе» (1:1), а во втором в гостях проиграл «Астане» (0:2). Сегодня, 4 апреля, актауский клуб дома примет «Жетысу».

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