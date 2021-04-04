Клуб КПЛ подписал экс-футболиста молодежной сборной Казахстана
Сегодня команда проведет матч третьего тура.
Сегодня команда проведет матч третьего тура.
«Каспий» подписал контракт с воспитанником Мангистауского футбола Мирасом Тулиевым. Об этом сообщает
26-летний полузащитник уже выступал за «Каспий» в 2014 году, а последние три сезона провел в «Окжетпесе», который по итогам предыдущего чемпионата вылетел в первую лигу.
Тулиев обучался в бразильской академии «Оле Бразил». Также играл за клуб первой лиги «Байтерек» и вызывался в молодежную сборную Казахстана.
Напомним, что «Каспий» в первом туре КПЛ-2021 сыграл вничью на своем поле с «Актобе» (1:1), а во втором в гостях проиграл «Астане» (0:2). Сегодня, 4 апреля, актауский клуб дома примет «Жетысу».