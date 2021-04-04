Сульшер исключил возможность перехода футболиста Агуэро в «Манчестер Юнайтед»

«Я бы не ожидал, что футболист, который играл за клуб в течение 10 лет, захочет перейти к своим местным соперникам, — сказал Сульшер. — Конечно, были примеры, когда футболисты одного манчестерского клуба переходили в другой, но я не одобряю такие поступки. Верность — одна из главных ценностей, которую я приветствую у футболистов».