Футболист сборной Казахстана рассказал о причинах снятия клуба с чемпионата и предложениях из Европы

Защитник сборной Казахстана Тимур Рудосельский в интервью Meta-ratings. kz поделился своим мнением о снятии «Лори» с чемпионата Армении и переговорах с другими клубами.

— Та неделя получилась очень насыщенной для тебя: получил вызов в сборную, и параллельно твой клуб снялся с чемпионата.

— Да, странные ощущения. Этот клуб и дал мне путевку в национальную команду. Я был счастлив приехать в расположение сборной. И должны были быть мысли о возвращении в команду, борьбе за чемпионство. Но случилось то, что случилось. Сейчас мысли о том, как правильно выбрать команду, чтобы была постоянная игровая практика, и дальше продолжал получать вызов в сборную. Были предложения из Армении, но трансферное окно там открывается только летом. Разговаривал с главным тренером, обсудили, но посмотрим.

— Эти мысли не мешали тебе, находясь в расположении сборной?

— Мысли были, конечно, но это никак не мешало мне.

Команда Казахстан

— Расскажи, что там происходит?

— Что-то знаю, но не буду говорить, потому что не уверен, правда ли это или нет. Президент клуба хочет возглавить федерацию футбола Армении. Может быть, на этой почве у него есть какой-то конфликт с нынешним руководством федерации.

С чего все началось? С того, что в матче с «Алашкертом», соперники во втором тайме произвели четыре паузы на замены, что запрещено регламентом. Ранее такое случалось в чемпионате Италии. Клуб достал все бумаги, предоставил в федерацию и потребовал техническое поражение для «Алашкерта». В федерации приняли жалобу и сказали, что ответят перед следующей игрой.

Ответа не последовало, и президент решил, что мы не будем играть этот матч. Мы снова ждали ответа и узнали, что нас оштрафовали на три миллиона, дисквалифицировали тренера и засчитали нам техническое поражение. Я подразумевал, что так и будет, потому что все это пахнет снятием с чемпионата. По такой же причине осенью снялась еще одна команда.

— Федерация притягивает «Алашкерт» за уши?

— Я не знаю внутреннюю кухню и не хочу знать. Что есть, то есть. «Алашкерту» не дали за это техническое поражение, и никакого ответа от федерации не последовало. С одной стороны, я понимаю президента, но с другой, он снял команду с чемпионата. Тем самым многие люди остались без работы.

— За последний календарный год столько приключений случилось в твоей карьере: не сложилось с переходом в «Смолевичи», «Тамбов», теперь «Лори» снялся с чемпионата.

— Это жизнь, нужно жить дальше, не опускать голову. Не вижу ничего страшного. Да, сложный период. К тому же, повторюсь, «Лори» подарил мне путевку в сборную, за что благодарен клубу, тренерскому штабу и партнерам.

— «Ноа» снова звал тебя?

— Они приглашали зимой. Также у них есть команда в высшей лиге Латвии «Ноа Юрмала». К этому вопросу можно вернуться только летом, когда откроется окно. Сейчас рассматриваю варианты там, где открыто трансферное окно: чемпионат Казахстана, Беларуси и скандинавских стран.

— Также писали, что тобой интересуются клубы из Израиля.

— Выходили зимой, тогда были конкретные предложения. Но у меня был контракт с «Лори» и меня все устраивало.

— Из КПЛ какие варианты?

— Переговоры ведутся. Все покажет время.