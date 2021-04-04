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13:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Неймар захотел вернуться в «Барселону»

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар захотел вернуться в «Барселону». Об этом сообщает Marca.

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фотографий
14
фотографий
14
фотографий

По информации источника, форвард уведомил о своем желании каталонцев и приостановил переговоры с парижским клубом о продлении контракта. Неймар рассчитывает, что в «Барселоне» останется Лионель Месси.

В текущем сезоне форвард провел 13 матчей в чемпионате Франции, в которых забил шесть голов. В пяти встречах Лиги чемпионов Неймар отличился шесть раз.

Во время загрузки произошла ошибка.

3 декабря прошлого года Неймар заявил о необходимости воссоединения с Месси, с которым он выступал в составе «Барселоны». Бразилец не уточнил, в каком клубе это должно произойти, но отметил, что хочет оказаться в одной команде с аргентинцем в следующем году.

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