«Манчестер Юнайтед» выразил готовность заплатить вратарю за уход из клуба

Де Хеа — самый высокооплачиваемый игрок Английской премьер-лиги (АПЛ), его зарплата составляет 350 тысяч фунтов в неделю. «Красные дьяволы» хотят выручить за футболиста 50 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, МЮ готов выплатить испанцу компенсацию, чтобы тот согласился уйти из команды. Контракт 30-летнего вратаря с манкунианцами истекает летом 2023 года.