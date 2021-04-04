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15:07 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» выразил готовность заплатить вратарю за уход из клуба

«Манчестер Юнайтед» выразил готовность расстаться с испанским голкипером Давидом де Хеа по окончании сезона. Об этом сообщает The Mirror.

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Источник: Reuters

По информации источника, главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер доволен английским голкипером Дином Хендерсоном и намерен сделать его первым номером команды.

Де Хеа — самый высокооплачиваемый игрок Английской премьер-лиги (АПЛ), его зарплата составляет 350 тысяч фунтов в неделю. «Красные дьяволы» хотят выручить за футболиста 50 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, МЮ готов выплатить испанцу компенсацию, чтобы тот согласился уйти из команды. Контракт 30-летнего вратаря с манкунианцами истекает летом 2023 года.

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В нынешнем сезоне Де Хеа провел 29 матчей во всех турнирах. Вратарь пропустил 37 мячей, а также сумел оставить ворота в неприкосновенности в десяти встречах.

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