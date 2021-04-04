«Манчестер Юнайтед» выразил готовность заплатить вратарю за уход из клуба
«Манчестер Юнайтед» выразил готовность расстаться с испанским голкипером Давидом де Хеа по окончании сезона. Об этом сообщает The Mirror.
«Манчестер Юнайтед» выразил готовность расстаться с испанским голкипером Давидом де Хеа по окончании сезона. Об этом сообщает The Mirror.
По информации источника, главный тренер команды
Де Хеа — самый высокооплачиваемый игрок Английской
В нынешнем сезоне Де Хеа провел 29 матчей во всех турнирах. Вратарь пропустил 37 мячей, а также сумел оставить ворота в неприкосновенности в десяти встречах.