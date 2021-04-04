«Каспий» одержал первую победу в КПЛ-2021
Соперником был «Жетысу».
Соперником был «Жетысу».
Актауский «Каспий» обыграл талдыкорганский «Жетысу» в матче третьего тура и одержал первую победу в
Встреча прошла в Актау и завершилась со счетом 2:0. Первый мяч на 12-й минуте с пенальти забил французский полузащитник «Каспия» Уаджди Сали, а второй — на 82-й минуте Руслан Мингазов.
Футболисты «Каспия» набрали четыре очка в трех играх и поднялись на пятую строчку в чемпионате.
Для «Жетысу» это поражение стало вторым, также у них одна победа, но ноль очков.