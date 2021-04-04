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15:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Каспий» одержал первую победу в КПЛ-2021

Соперником был «Жетысу».

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Актауский «Каспий» обыграл талдыкорганский «Жетысу» в матче третьего тура и одержал первую победу в Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Актау и завершилась со счетом 2:0. Первый мяч на 12-й минуте с пенальти забил французский полузащитник «Каспия» Уаджди Сали, а второй — на 82-й минуте Руслан Мингазов.

Футболисты «Каспия» набрали четыре очка в трех играх и поднялись на пятую строчку в чемпионате.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Жетысу» это поражение стало вторым, также у них одна победа, но ноль очков.

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