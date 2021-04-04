«Актобе» с помощью двух пенальти обыграл «Атырау» и добыл первую победу в КПЛ-2021

Игра третьего тура прошла в Атырау и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У «Актобе» первые два гола были забиты с пенальти: на 45-й минуте его реализовал Максим Федин, а на 73-й — Эрвейн Мукам. А третий гол на свой счет на 82-й минуте записал Рифат Нурмугамет. Причем первый мяч в матче забили хозяева, а его автором на 33-й минуте стал Рафаиль Оспанов.