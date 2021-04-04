Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:00
Унион Б
Герта
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Астон Вилла
Фулхэм
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ним
Сент-Этьен
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эльче
Бетис
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тамбов
ЦСКА
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Вердер
10
Футбол. Зарубежный
16:05
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
22
Футбол. Зарубежный
21:30
Манчестер Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо
Страсбур
23
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Брест
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Ницца
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Ренн
22
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Атлетико
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Сельта
13
Футбол. Зарубежный
14:00
Анже
Монпелье
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Арсенал Т
20
Футбол. Зарубежный
14:00
Саутгемптон
Бернли
32
Все события
Фоторепортажи
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
Сборная России проиграла Словакии
15:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» с помощью двух пенальти обыграл «Атырау» и добыл первую победу в КПЛ-2021

Это была волевая победа.

Наверх

«Актобе» обыграл «Атырау» и добыл первую победу в Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра третьего тура прошла в Атырау и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У «Актобе» первые два гола были забиты с пенальти: на 45-й минуте его реализовал Максим Федин, а на 73-й — Эрвейн Мукам. А третий гол на свой счет на 82-й минуте записал Рифат Нурмугамет. Причем первый мяч в матче забили хозяева, а его автором на 33-й минуте стал Рафаиль Оспанов.

«Актобе», у которого в активе одна победа и две ничьи, теперь имеет два очка и ушел из минуса, но при этом им могут еще вернуть три балла. «Атырау» потерпел третье подряд поражение.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Расплата за неудачи. В РПЛ две тренерские отставки
Капризов перевернул матч. Он дарил шансы партнерам и забил сам
Месси выдвинул условие для пожизненного контракта с «Барселоной»
Все хотят сравнить себя с Большуновым. Итоги ЧР по лыжам
Логинов полностью провалил ЧР. Что с лучшим биатлонистом страны
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби
«Севилья» — «Атлетико» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь