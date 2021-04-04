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16:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Саутгемптон» одержал волевую победу над «Бёрнли»

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Футболисты «Саутгемптона» одержали волевую победу над «Бёрнли» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии, уступая по ходу игры в два мяча.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в воскресенье в Саутгемптоне на «Сэнт-Мэри», завершилась со счетом 3:2 в пользу «святых». Гости повели 2:0 к 28-й минуте благодаря голам Криса Вуда с пенальти (12-я минута) и Матея Выдры (28), но хозяева сумели отыграться еще до перерыва — отличились Стюарт Армстронг (31) и Дэнни Ингс (42). Победный мяч забил на 66-й минуте Нэйтан Редмонд.

«Саутгемптон» набрал 36 очков и поднялся на 13-е место в таблице премьер-лиги, «Бёрнли» (33 очка) занимает 15-ю строчку.

Саутгемптон
3:2
Первый тайм: 2:2
Бернли
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