«Саутгемптон» одержал волевую победу над «Бёрнли»

Встреча, прошедшая в воскресенье в Саутгемптоне на «Сэнт-Мэри», завершилась со счетом 3:2 в пользу «святых». Гости повели 2:0 к 28-й минуте благодаря голам Криса Вуда с пенальти (12-я минута) и Матея Выдры (28), но хозяева сумели отыграться еще до перерыва — отличились Стюарт Армстронг (31) и Дэнни Ингс (42). Победный мяч забил на 66-й минуте Нэйтан Редмонд.