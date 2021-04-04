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16:30 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты минского «Динамо» победили «Слуцк» в чемпионате Беларуси

В первом из трех поединков футболисты минского «Динамо» победили на своей арене гостей из «Слуцка» с минимальным преимуществом — 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Жан Морель По, отличившийся на 30-й минуте встречи.

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Источник: РИА "Новости"

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят заключительные матчи 3-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из трех сегодняшних поединков футболисты минского «Динамо» победили на своей арене гостей из «Слуцка» с минимальным преимуществом — 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Жан Морель По, отличившийся на 30-й минуте встречи.

Команда
Динамо Мн

Позже мозырская «Славия» примет на своем поле «Сморгонь», а в Бресте местный «Рух» встретится со столичным «Энергетиком-БГУ».

Результаты остальных игр: «Шахтер» (Солигорск) — «Ислочь» (Минский район) — 4:0, «Спутник» (Речица) — «Минск» — 0:1, БАТЭ (Борисов) — «Гомель» — 3:2, «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Брест) — 0:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск» — 1:0.

Турнирную таблицу возглавляет «Шахтер», у которого 9 очков из 9 возможных. Брестское «Динамо», БАТЭ и минское «Динамо» имеют по 7 очков. Футболисты «Славии», «Сморгони» и «Спутника» все свои матчи проиграли. -0-

Фото Сергея Шелега.

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