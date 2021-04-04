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17:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Лизаразю: Неймар не уважает ни противников, ни товарищей по команде

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю прокомментировал удаление бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в матче с «Лиллем».

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Источник: AFP 2020

«Как только дела идут не в его пользу, как только команда начинает обороняться, он не поддерживает это, а только раздражается. Сейчас он вернулся после травмы спустя два месяца и теперь готовится к Лиге чемпионов. Нужно держать спокойствие, но у него этого нет совершенно. Он не уважает ни противников, ни товарищей по команде. У него нет дисциплины», — цитирует Лизаразю Sports.fr.

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В матче 31-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» уступил «Лиллю» со счётом 0:1 и опустился на второе место в таблице.

В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провёл 13 матчей и забил шесть мячей.

ПСЖ
0:1
Первый тайм: 0:1
Лилль
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