Лизаразю: Неймар не уважает ни противников, ни товарищей по команде

«Как только дела идут не в его пользу, как только команда начинает обороняться, он не поддерживает это, а только раздражается. Сейчас он вернулся после травмы спустя два месяца и теперь готовится к Лиге чемпионов. Нужно держать спокойствие, но у него этого нет совершенно. Он не уважает ни противников, ни товарищей по команде. У него нет дисциплины», — цитирует Лизаразю Sports.fr.