Месси выдвинул условие для заключения пожизненного контракта с «Барселоной»

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По информации источника, футболист намерен вести переговоры с руководством каталонцев и собирается встретиться с новым президентом клуба Жоаном Лапортой.

Месси требует четкий спортивный проект от главы клуба, на основе которого ему будет понятно, как «Барселона» планирует добиться победы в Лиге чемпионов. Отмечается, что игрок примет решение до окончания сезона.

18 марта стало известно, что Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт. Соглашение должно предусматривать сотрудничество с аргентинцем после окончания его карьеры.