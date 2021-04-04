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17:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси выдвинул условие для заключения пожизненного контракта с «Барселоной»

Аргентинский нападающий Лионель Месси выдвинул условие для заключения пожизненного контракта с «Барселоной». Об этом сообщает AS.

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Источник: Reuters
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По информации источника, футболист намерен вести переговоры с руководством каталонцев и собирается встретиться с новым президентом клуба Жоаном Лапортой.

Месси требует четкий спортивный проект от главы клуба, на основе которого ему будет понятно, как «Барселона» планирует добиться победы в Лиге чемпионов. Отмечается, что игрок примет решение до окончания сезона.

18 марта стало известно, что Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт. Соглашение должно предусматривать сотрудничество с аргентинцем после окончания его карьеры.

Летом 2020-го Месси намеревался покинуть каталонский клуб. Однако руководство «Барселоны» сумело уговорить футболиста остаться в команде. Срок действия нынешнего соглашения истекает летом 2021-го, а его сумма составляет почти 556 миллионов евро.

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