«Рух» и «Энергетик-БГУ» сыграли вничью в чемпионате Беларуси
4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский «Рух» и минский «Энергетик-БГУ» сыграли вничью в последнем матче 3-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский «Рух» и минский «Энергетик-БГУ» сыграли вничью в последнем матче 3-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Игра в Бресте прошла в равной борьбе, у обеих команд были возможности для взятия ворот, но мяч так и не попал в цель — 0:0. Для футболистов «Руха» это третья подряд ничья.
Результаты остальных встреч этого тура: «Динамо» (Минск) — «Слуцк» — 1:0, «Славия» (Мозырь) — «Сморгонь» — 1:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Ислочь» (Минский район) — 4:0, «Спутник» (Речица) — «Минск» — 0:1, БАТЭ (Борисов) — «Гомель» — 3:2, «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Брест) — 0:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск» — 1:0.
Положение команд после трех туров: «Шахтер» — 9 очков, «Динамо» (Брест) — 7, БАТЭ — 7, «Динамо» (Минск) — 7, «Ислочь» — 6, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Энергетик-БГУ» — 4, «Гомель» — 4, «Минск» — 4, «Рух» — 3, «Неман» — 2, «Витебск» — 2, «Славия» — 1, «Сморгонь» — 1, «Слуцк» — 1, «Спутник» — 0.
Список лучших бомбардиров возглавляют Андрей Соловей («Гомель»), Дембо Дарбо («Шахтер»), Шахбоз Умаров (БАТЭ), забившие по 3 мяча.
В следующем туре встречаются:
9 апреля.
«Энергетик-БГУ» — «Спутник».
10 апреля.
«Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск), «Ислочь» — «Рух», «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ».
11 апреля.
«Минск» — БАТЭ, «Шахтер» — «Сморгонь», «Славия» — «Витебск», «Гомель» — «Неман». -0-