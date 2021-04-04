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21:14 (мск), источник: Матч ТВ

«Валенсия» всем составом ушла с поля во время матча с «Кадисом»

Матч 29-го тура чемпионата Испании «Кадис» — «Валенсия» был прерван.

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Источник: AFP 2020

На 30-й минуте встречи возник конфликт между французским защитником «Валенсии» Муктаром Дьяхаби и испанским защитником «Кадиса» Калой. Сообщается, что причиной этому могли стать оскорбления на расовой почве.

В знак протеста валенсийцы всем составом покинули поле. Позднее «Кадис» в большинстве своем также ушел в подтрибунное помещение.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге «Валенсия» вернулась на поле, но Дьяхаби отказался продолжать встречу. Его заменил Уго Гильямон.

Встреча «Кадис» — «Валенсия» была возобновлена спустя 15 минут.

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